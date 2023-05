Prezenty na komunię do 500 zł. Zdradzamy, co warto kupić

Sezon Komunii Świętych wiąże się z wieloma wydatkami. Borykają się z nimi nie tylko organizatorzy przyjęć, ale również osoby na nie zaproszone. Niezależnie od tego czy jesteśmy chrzestnym dziecka, czy nie i tak chcemy podarować przyzwoity prezent. Niektórzy zastanawiają się nad tym, ile włożyć do koperty, jednak inni stawiają na konkretne produkty. Podpowiadamy, co można sprezentować, by nie wydać więcej niż 500 zł.

Na prezenty na komunie wydamy sporo

W tym roku przyjęcia komunijne są wyjątkowo drogie. Przez inflację urosła nie tylko cena talerzyka, ale też fryzjera dla dziecka, czy produktów, które kupujemy jako prezenty. Jako że w tym sezonie organizatorzy imprez rodzinnych w lokalach płacą średnio 300 zł od osoby, mówi się, że minimum tyle powinniśmy włożyć do koperty. Tradycyjnie wiadomo, że Polacy wydają na prezenty do 500 zł. Podpowiadamy, co aktualnie można znaleźć w tej cenie.

Prezenty na komunie do 500 zł. Ucieszą każdego

Dobry prezent komunijny to taki, który nie tylko przypadnie do gustu dziecku, ale też będzie w miarę trwały i przydatny. Czasami na inne produkty zdecydujemy się, jeśli będziemy chcieli obdarować dziewczynkę, a inne gdy chłopca. Są jednak takie gadżety, które pasują do każdego, niezależnie od płci.

Pierwszą z takich propozycji może być czytnik e-book. Ta alternatywa dla tradycyjnych książek, która pomieści w sobie tysiące pozycji, jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chodzą do szkoły. Dzięki temu urządzeniu nie trzeba będzie wypożyczać ciężkich lektur, tylko wszystkie znajdziemy w jednym miejscu. Teraz promocje na czytniki znajdziemy m.in. w Media Markt – model marki Kindle 11, 16 GB kupimy za 499 zł zamiast 699 zł – trzeba wykorzystać kod rabatowy podany na stronie. Podobną cenowo ofertę ma też Media Expert – tam za model INKBOOK Prime HD wydamy 489 zł, zamiast 549 zł.

Innym ciekawym rozwiązaniem będzie zakup złotej biżuterii. To droższe rozwiązanie, jednak śmiało możemy zmieścić się w kwocie 500 zł. Wiele salonów jubilerskich sprzedaje teraz naszyjniki z aniołkami, czy serduszkami. Droższe bywają modele z dodatkami cyrkonii, w jednym ze sklepów internetowych da się taki znaleźć za 499 zł. Biżuteria nie musi być skierowana tylko dla dziewczyn. Chłopcom można podarować m.in. złoty krzyżyk na szyję lub srebrny medalik. W sklepach W.KRUK znajdziemy takie już od 99 zł. Są też inne droższe rozwiązania – uniwersalny złoty wisiorek z aniołem kosztuje 499 zł lub więcej.

Na tym nie koniec. Skorzystasz z promocji na zegarki i wiele innych

Do tradycyjnych prezentów komunijnych można zaliczyć zegarki. Modne wzory dla dziewczyn i chłopaków znajdziecie teraz w promocji m.in. w sklepach Apart – sieć chwali się wyprzedażą w wysokości do – 70 proc. Do 500 zł kupimy m.in. model męski AM:PM Smartwatch – kosztuje 490 zł lub srebrny AM:PM Smartwatch – w cenie 390 zł. Z modeli damskich uwagę zwraca m.in. różowy, złoty lub brązowy Elixa Finesse – w cenie 450 zł czy seria Elixa Beauty – w cenie 460 zł. Zniżek na podobne artykuły nie brakuje w znanych marketach jak RTV EURO AGD, Media Markt czy Media Expert.

Na koniec mamy jeszcze jedną propozycję w promocyjnej cenie. Chodzi o hulajnogi elektryczne, które od lat biją rekordy popularności i są pożądanym gadżetem nie tylko wśród młodzieży czy dzieci. Produkty wysokiej jakości znajdziemy nie tylko w znanych sklepach z elektroniką, ale również w dyskontach jak Lidl, Biedronka czy Carrefour. W ostatnim z wymienionych do 6 maja znajdziemy hulajnogę dwukołową w cenie 379 zł. Wiele modeli dostępnych w sklepach internetowych – m.in. te firmy Spokey czy Wispeed kupimy teraz ze zniżką już od 405 zł. Macie swoich faworytów?

Czytaj też:

Tyle kosztuje tort komunijny w Grycanie. Cena może zabolećCzytaj też:

Ile kosztuje impreza komunijna w restauracji Magdy Gessler? Sprawdzamy ceny