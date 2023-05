Weekendowe promocje na jedzenie. Lidl, Biedronka, Aldi i Kaufland z ofertami

Po ciężkim tygodniu nadchodzi weekend, a wraz z nim czas na zakupy. Jednak z powodu wysokich cen towarów, nie zawsze jest to takie proste. Dlatego też sklepy przygotowują dla nas specjalne promocje. Znajdziemy wśród nich piwo, lody czy ubrania. Sprawdźmy, jakie promocje przygotował Lidl, Biedronka oraz inne sieci sklepów.

Biedronka przygotowana na imprezę

Od majówki Biedronka regularnie oferuje zniżki na piwo. Tylko w piątek niepasteryzowany Kasztelan kosztuje 2,49 zł za puszkę. Promocja dostępna jest dla posiadaczy karty Moja Biedronka, którzy kupią sześciopak produktu. Podobna oferta obowiązywać będzie również w sobotę. Z kartą Biedronki piwo Harnaś w sześciopaku wyjdzie nas taniej. Za każdą puszkę zapłacimy tylko 1,99 zł.

Jednak Biedronka oferuje nie tylko piwo, ale także lody i napoje w specjalnej promocji. Do soboty wszystkie soki, napoje i nektary Riviva są objęte akcją 2+1 gratis. Rabat nalicza się na najtańszy z trzech dowolnych produktów tej marki. Podobna oferta dotyczy lodów Koral i Bracia Koral. Produkty można dowolnie mieszać. Na najtańszy z nich Biedronka naliczy rabat w wysokości 100 procent.

Aldi konkuruje z Biedronką

Aldi proponuje zdrowy weekend. Po ofertach mięsa na grill firma zdecydowała się na specjalne oferty warzyw i owoców. Tylko przez dwa dni za kiwi zapłacimy 0,89 zł za sztukę. Jest to połowa bazowej ceny. Rabat w wysokości 40 proc. nałożono również na cukinię – 5,99 zł/kg. Tyle samo zapłacimy za 100 g cebuli, która przed promocją kosztowała 9,99 zł.

Pomimo zdrowej oferty, Aldi dalej idzie śladami Biedronki. W najnowszej promocji znajdziemy słone przekąski oraz piwo. Do soboty piwo Carlsberg kosztuje 3,49 zł, czyli 22 proc. mniej. Podobną obniżką objęto piwo Budweiser, za które w promocji zapłacimy 3,99 zł. Piwo świetnie smakuje z chipsami, których cena również została obniżona. Za paczkę Lay'sów 180 g zapłacimy teraz tylko 5,49 zł.

Słodki weekend w Lidlu

W piątek w Lidlu kupując dwa opakowania cukru Kuchnia Lidla, trzecie otrzymamy za darmo. Promocja jest dostępna tylko dla klientów aplikacji Lidl Plus. Jednak w ofercie Lidla znajdują się również inne słodkie produkty. Znajdziemy w niej lody proteinowe w kubku Gelatelli. Teraz za opakowanie zapłacimy tylko 9 zł. Produkt ten został mianowany hitem tygodnia sieci sklepów Lidl.

Oprócz produktów spożywczych Lidl przygotował specjalną ofertę ubrań dla dzieci oraz młodzieży. Za trzy T-shirty młodzieżowe zapłacimy tylko 24 zł. Oprócz tego sandały trekkingowe chłopięce objęte zostały superceną 55 zł. 5 zł tańsze są sandały dziewczęce w rozmiarach 31-37.

Lidl oferuje również dodatkową promocję dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Za odzież lub obuwie dziecięce zapłacą 10 procent mniej. Dotyczy to marek lupilu oraz pepperts. Oferta obowiązuje tylko w sobotę we wszystkich sklepach Lidla.

Kaufland nie tylko na sobotę

W soboty w sieci sklepów Kaufland znaleźć można specjalne oferty zniżkowe. W tym tygodniu 100 g szynki beskidzkiej tańsze o złotówkę – 1,99 zł. Specjalną promocją objęto również masło polskie extra Mlekovita. Z kartą Kaufland Card, za opakowanie 200 g zapłacimy tylko 3,49 zł. Bez karty jest to koszt 6,99 zł. Rabat obowiązuje na maksymalnie 6 opakowań produktu dziennie.

Jednak Kaufland nie oferuje specjalnych promocji tylko w sobotę. W piątek kupimy więcej mleka wypasionego UHT Mlekovita. Objęte zostało ono akcją 4+2 gratis. Przy zakupie sześciu sztuk, za każdy karton zapłacimy tylko 2,86 zł. Zniżkę wprowadzono również na pomidory truskawkowe w opakowaniu 500 g. Posiadacze karty Kaufland Card za kilogram zapłacą tylko 18 zł. Tyle kosztuje pół kilograma produktu poza promocją.

Zero nudy z Żabką

Sieć sklepów Żabka przygotowała kolejny konkurs dla swoich klientów. Tym razem zorganizowany został we współpracy z Pepsi oraz Eventim. Aby wziąć udział w zabawie, należy kupić dwa napoje Pepsi bez cukru.

Za zakup otrzymamy specjalny kod, który należy wysłać na Messengerze Pepsi. Ostatnim krokiem jest odpowiedź na pytanie konkursowe. Brzmi ono: "Jak realizujesz hasło: maximum kreatywności, zero nudy?".

Codziennie do wygrania jest siedem voucherów o wartości 300 zł do wykorzystania na wydarzenia organizowane przez Eventim. Należy pamiętać również, że wyzwanie jest odnawialne. Oznacza to, że do 9 maja możemy ukończyć je wielokrotnie. Wystarczy kupić dwa dowolne napoje Pepsi bez cukru na jednym paragonie.

