Zerowy VAT na żywność do końca roku, a co później? Może być miła niespodzianka

Wraz z końcem 2022 roku przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna w związku z czym do poprzednich poziomów wrócił VAT na gaz, prąd, paliwo i ciepło systemowe. Zachowano natomiast zerową stawkę VAT na żywność, która ma obowiązywać do 30 czerwca br. Wiadomo, że premier ogłosi wkrótce przedłużenie jej do końca roku, a co później?

Soboń: zerowy VAT nawet na bardzo długo

– Są wszystkie przesłanki, aby tak było i aby tenzerowy VAT pozostał z nami na dłużej. Przez 'dłużej' rozumiem naprawdę dłużej. Czyli nawet nie rok '23, ale dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nowa dyrektywa VAT-owska pozwala na to, aby zerowy VAT na żywność był zgodny z matrycą VAT-owską i trzeba, oczywiście, przeanalizować skutki. Natomiast dzisiaj jest to ok. 27 proc. koszyka zakupowego, więc to jest z punktu widzenia Polaków bardzo istotna pozycja – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w piątkowej audycji w radiu Siódma9.

W ubiegłym tygodniu poinformował, że zerowa stawka, która wprowadzona została w reakcji na rosnące ceny 1 lutego 2022 roku, zostanie przedłużona do końca tego roku. Obejmuje ona podstawowe produkty żywnościowe objęte dotychczas stawką 5 proc., czyli m.in. na mięso i ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, produkty zbożowe czy niektóre napoje.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, 0 proc. stawka VAT na żywność obowiązuje ona do końca czerwca br.

Uproszczenia w VAT

Z kolei w Polskim Radiu Soboń był w piątek pytany o skonkretyzowanie zapowiedzi Mateusza Morawieckiego, który mówi o dalszym upraszczaniu podatków.

– Nie ma czegoś takiego, jak magiczna różdżka i koniec zmian w systemie podatkowym – powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister finansów Artur Soboń.

– W najbliższym tygodniu będziemy pracować nad uproszczeniami w pakiecie SLIM VAT 3. Będą w nim m.in. postępowanie uproszczone, limity zapłaty przez podatnika, korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę, uproszczenie korygowania deklaracji i dalsze przeniesienie czynności kontrolnych na rzecz czynności sprawdzających – powiedział wiceszef resortu finansów.

Liczba kontroli znacznie spadła

Artur Soboń przywołał także dane, które pokazują, że mimo znacznego zmniejszenia liczby kontroli skarbowych, ich skuteczność wzrosła.

– Dzięki digitalizacji procesów podatkowych trafniej potrafimy wskazać, gdzie konieczna jest kontrola państwa. W 2022 roku mieliśmy 22 tysiące i miały one większy skutek 150 tys. kontroli rocznie za czasów premiera Donalda Tuska. To kierunek, w którym dziś idziemy – powiedział Artur Soboń.

