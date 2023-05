Młode ziemniaki z Polski już w sprzedaży. Ceny są kosmiczne

Wiosna zdecydowanie odmieniła oblicze lokalnych bazarów. Polskie warzywa i owoce nie tylko zastąpiły większość produktów z importu, ale mają znaczny wpływ na ceny. Z tygodnia na tydzień mniej płacimy za rodzime produkty.

Większość polskich produktów jest tańsza od tych z importu

Pomidory malinowe można już nabyć za 16-18 zł/kg. Jeszcze w marcu były dwa razy droższe. Znacznie potaniały także ogórki. Obecnie kosztują jedną trzecią ceny, jaką płaciliśmy w lutym czy marcu. Niestety, nie wszystkie krajowe warzywa czy owoce są tańsze od importowanych.

Znacznie droższe są m.in. truskawki czy ziemniaki. Klienci nie kryją zaskoczenia wysokimi cenami. U wielu kupujących na sam widok cen, wracają niemiłe wspomnienia drożyzny. Mając wybór, decydują się na tańszy zamiennik. Konsumenci omijają stoiska, gdzie ceny są kilka razy wyższe niż u konkurencji. „Cypryjskie i francuskie ziemniaki schodzą od razu. Nasze kartofelki odstraszają ceną” — mówią zgodnie sprzedawcy z bazaru na warszawskim Mokotowie.

Ceny hurtowe młodych krajowych ziemniaków są bardzo wysokie

Na największej giełdzie rolniczej w podwarszawskich Broniszach pojawiły się w sprzedaży młode polskie ziemniaki. To popularna odmiana Irga. Ceny zakupu w hurcie wynoszą 15-18 zł/kg. W detalu kosztują o kilka złotych więcej. Klienci nie kryją zaskoczenia. Za 100 zł można nabyć cztery kilogramy ziemniaków. – To dopiero pierwsze sztuki, one zawsze są drogie. Niedługo będą kosztowały 10 zł za kilogram — mówi nam jeden ze sprzedawców.

Największym zainteresowaniem na giełdzie cieszą się młode ziemniaki cypryjskie. – Nie mają smaku, ale są bardzo tanie — zaznacza jeden z handlowców. W hurcie kosztują 4 zł/kg. W detalu można je nabyć już od 6 zł/kg. Zdaniem właścicieli stoisk na bazarach, tanie warzywa są najczęściej kupowane przez seniorów, którzy liczą się z każdym groszem lub obcokrajowców ze Wschodu.

Nabywców znajdują też francuskie odmiany młodych ziemniaków. Najlepsze noty zbiera odmiana „Lambert”. To niewielkie, żółte w środku ziemniaki pokryte cienką, delikatną skórką. Klienci je kupują i bardzo sobie chwalą. Są bardzo smaczne — zachwala właściciel stoiska na lokalnym bazarku. Sprzedawcy kupują je w hurtowej cenie 7 zł/kg. Na bazarach klienci muszą zapłacić dwukrotnie więcej.

Czytaj też:

Warzywa i owoce tańsze o połowę. Biedronka z nową promocjąCzytaj też:

Zapobiegają cukrzycy i nadciśnieniu. Włącz je do swojej diety