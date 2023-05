Żelki Haribo z cząstkami metalu. Wydano ostrzeżenie

Produkty skażone niebezpiecznymi substancjami bywają zmorą zarówno dla konsumentów, jak i sprzedawców. Niestety czasem pomimo dużej ostrożności dochodzi do nieszczęśliwych wypadków podczas produkcji – w ich wyniku żywność może nie być zdatna do spożycia. Tak było ostatnio m.in. w przypadku owocowych napojów z Lidla. Teraz mamy kolejne przykre wieści, dotyczą kultowych żelków.

Żelki Haribo skażone metalem

Sklepy zdecydowały się wycofać część opakowań popularnych żelków Haribo, wszystko po tym, jak okazało się, że wykryto w nich groźne metale. Zanieczyszczenie wykryto w Dani, ale produkty były dostępne też m.in.w Niemczech. Mowa o opakowaniach Żelki HARIBO Matador Mix, których dystrybutorem jest Lakrids A/S 4640 Faxe, Dania.

Na niebezpieczeństwo narażone są głównie osoby przebywająca za granicą, lub ci, którzy zamawiają produkty online, a takich nie brakuje. Każdy, kto nabył wcześniej wadliwy towar, może go zwrócić do sklepu, pod żadnym pozorem nie powinien go jednak spożywać. Skutki zjedzenia żelków z metalem mogą być bardzo groźne, mowa bowiem o najgroźniejszych substancjach dla zdrowia ludzi. Ich spożycie może rozregulowywać układ immunologiczny, spowodować mutację genów doprowadzić do alergii, chorób autoimmunologicznych, a nawet nowotworów.

Tak można rozpoznać wadliwe partie Haribo

Wycofane opakowania mają charakterystyczne oznaczenia. Na etykietach widnieją napisy ze sloganem HARIBO „Luk op for noget godt... luk op for HARIBO!” Klienci muszą zwracać uwagę na poszczególne numery:

HARIBO Matador Mix 375 g bag – numer partii L451-00223-3253902

HARIBO Matador Mix 375 g torebka – numer partii L451-01023-3253901

HARIBO Matador Mix 1000-g okrągła puszka – numer partii L451-00223-3252801

HARIBO Matador Mix 1000-g okrągła puszka – numer partii L451-02723-3252701.

