Tańsze mięso w Biedronce, Lidlu, Prim Market. Promocje na 12-13 maja

Biedronka, Lidl czy nawet Prim Market każdego dnia oferują inne produkty w super promocjach. Należy się spieszyć, gdyż niektóre z nich kończą się 13 maja. Sprawdźmy, co kupimy najtaniej w piątek i sobotę.

Promocje last minute z kartą Moja Biedronka

Część promocji w sieci sklepów Biedronka zakończy się już w sobotę, 13 maja. Wśród nich znajdziemy specjalne okazje dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Tacy klienci mogą kupić taniej szynkę konserwową marki Kraina Wędlin.

Przy zakupie trzech opakowań, za każde z nich naliczona zostanie kwota 3,33 zł. W promocji dostępny jest również ser w plastrach Światowid. Za dwupak 250 g lub paczkę 500 g zapłacimy 11,49 zł.

Nie są to jedyne promocje, które obowiązują do końca weekendu. To ostatni dzwonek na kupno:



kawy mielonej Prima — z kartą Moja Biedronka opakowanie 500 g kosztuje 14,99 zł;

dowolnego lodowego wielopaku — przy zakupie dwóch, drugi tańszy jest o 70 procent;

napoju gazowanego Cola Original oraz Cola Original Intense – 3,49 zł przy zakupie trzech;

dowolnego żelu pod prysznic — przy zakupie trzech, najtańszy otrzymamy gratis.

Planujesz obiad na weekend? Promocje w Lidlu

Lidl przygotował specjalną promocję tylko na piątek, 12 maja. Za kilogram karkówki wieprzowej Rzeźnik zapłacimy tylko 13,99 zł. Z oferty skorzystać może każdy klient sklepu. Nie jest wymagane posiadanie aplikacji Lidl Plus. Należy jednak zrobić zakupy za minimum 69 zł. Rabat naliczy się na maksymalnie trzy kilogramy produktu.

Lidl, tak samo jak Biedronka ma również kilka promocji ważnych do soboty. W tym tygodniu na weekend przygotowano promocję na mięso i wędliny:



filet z indyka w paskach — drugi produkt 42 proc. taniej;

mięso mielone z piersi indyka — drugi produkt 50 proc. taniej;

wszystkie wędliny Pikok w plastrach — drugi produkt 70 proc. taniej.

Imprezowy weekend z Aldi

Aldi w każdą sobotę oferuje swoim klientom specjalną, limitowaną promocję na konkretny asortyment. Tylko 13 maja za kokosanki z czekoladą zapłacimy 6,99 zł. Cena dotyczy opakowania 400 g marki Biscotto. Możemy także zaoszczędzić, kupując olej rzepakowy Kujawski. W sobotę litrowa butelka tego produktu kosztować będzie tylko 9,99 zł. Przy zakupie obu produktów oszczędzamy 5 zł.

Od soboty w Aldi znajdziemy również ciekawą promocję na sprzęty kuchenne. W kwocie 74,99 zł możemy kupić jeden z trzech produktów marki Ambiano:



fontannę czekoladową 70 W;

maszynkę do waty cukrowej 400 W;

maszynę do popcornu.

Król mięsa i wędlin: promocje w Prim Market

Nie tylko duże, ogólnopolskie sklepy organizują specjalne akcje promocyjne. Prim Market to sieć mająca swoje sklepy na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach. Tylko do piątku możemy tam kupić taniej skrzydełka z kurczaka. Za kilogram zapłacimy 6,99 zł. Przecenione zostały także flaki wołowe krojone Smakmak – 15,99 zł/kg.

Prim Market zorganizował podobną promocję do tej z Lidla. Przez weekend możemy kupić mięso i wędliny w niższej cenie:



polędwica z Sokołowa – 39,99 zł/kg;

kiełbasa parówkowa Pekpol – 14,99 zł/kg;

kaszanka gryczana Pekpol – 13,99 zł/kg;

luncheon meat królewski Pekpol – 15,99 zł/kg.

Świeżość z Żabką

Żabka powraca z kolejnym wyzwaniem. Tym razem w grze są gumy Mentos. Wystarczy kupić dwie paczki gum, a trzecią odbierzemy za jednego żappsa. Do wyzwania zalicza się zakup:



gumy Mentos Spearmint;

gumy Mentos Tutti Frutti;

gumy Mentos Fresh Mint;

gumy Mentos Fresh Lime Mint.

Wyzwanie Żabki trwa do 16 maja.

