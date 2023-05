Polskie rodziny odbiorą dodatkowe pieniądze. Trzeba zapamiętać tę datę

Wyższy zasiłek macierzyński w dobie galopującej inflacji, to przydatny zastrzyk gotówki. Jednak żeby go nie stracić, trzeba spełnić prosty warunek. Od 26 kwietnia obowiązują zmiany w przepisach – nie dość, że wzrasta wysokość świadczenia, to jeszcze wydłuża się czas jego wypłacania. Najważniejszą datą w tej kwestii jest 17 maja. Zdradzamy dlaczego.

Wyższy zasiłek macierzyński. Polacy muszą zapamiętać tę datę

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wzrośnie – wynosie 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. Z kolei jeśli ubezpieczona matka złoży tzw. długi wniosek, to zasiłek wzrośnie z 80 proc. do 81,5 proc. wynagrodzenia. Trzeba jednak go złożyć w ciągu 21 dni od porodu.

Zgodnie z nowymi zasadami pieniądze będą wypłacane o 9 tygodni dłużej niż dotychczas. Osoby, które pobierały świadczenie 26 kwietnia – czyli w dniu wejścia w życie nowych przepisów – muszą złożyć odpowiednie dokumenty, by zapewnić sobie nowe przeliczenie i mieć wyższą stawkę. W przeciwnym razie fundusze przepadną.

Czas na złożenie wspomnianych deklaracji Polacy mają tylko do 17 maja. Jeśli nie zrobią tego do nadchodzącej środy, będą musieli pogodzić się z utratą wyższego świadczenia. O zasadzie przypomina m.in. rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. – Po wyznaczonym terminie złożenie wniosku nie będzie możliwe i zasiłek zostanie wypłacany w dotychczasowej wysokości – zaznaczał.

Złożenie wniosku jest bardzo proste. Zrobisz to w ten sposób

Wspomniane wnioski składa się u płatnika, czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. Tylko w ostatnim przypadku mamy szanse zrobienia tego w formie elektronicznej za pomocą platformy ZUS-u na formularzu POG. W pozostałych opcjach musimy wypełnić druki ręcznie i dostarczyć osobiście do odpowiednich jednostek.

Z innych ważnych zmian dotyczących urlopów macierzyńskich trzeba wiedzieć, że od 26 kwietnia, osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 5 dni urlopu opiekuńczego. Przypominamy też, że każdy tata, który nabył prawo do urlopu ojcowskiego z dniem 26 kwietnia, ma krótszy czas na jego wykorzystanie niż inni ojcowie dotychczas – może wziąć 2 tygodnie wolnego jednak w terminie do dnia, w którym dziecko skończy 12 miesięcy.

