Masło tańsze nawet o połowę. Promocją zaskoczyły Lidl i Biedronka

Jeśli tuż przed weekendem szukacie promocji na masło, nie mogliście lepiej trafić. Przychodzimy do was z informacjami o aktualnych ofertach dostępnych w popularnych dyskontach. Teraz w Lidlu i Biedronce zaoszczędzicie od 40 do 50 proc. Wystarczy sięgnąć po artykuły odpowiednich marek i zabrać ze sobą wymagane ilości.

Promocja na masło w Lidlu. Taniej o 50 proc.

Promocja na masło w Lidlu powoli dobiega końca, jednak wciąż można korzystać z produktów tańszych o połowę. Do końca dzisiejszego dnia i przez całą sobotę –13 maja – mamy szansę zaoszczędzić na artykule marki Mlekpol Mazurski Smak 83 proc. Jedna kostka ważąca 200 g kosztuje normalnie 6,99 zł, teraz zapłacimy za nią 3,49 zł.

Masło tańsze o 50 proc. trafi w ręce osób, które podejdą do kasy z co najmniej trzema sztukami produktu. Co ważne są też limity – na jeden paragon weźmiemy tylko trzy opakowania, a każde kolejne będzie sprzedawane w cenie regularnej. Sieć nic nie wspomina o konieczności posiadania aplikacji Lidl Plus, dlatego z oferty prawdopodobnie skorzysta każdy zainteresowany.

Biedronka nie pozostaje dłużna. Masło tańsze o 40 proc.

Promocja na masło dostępna jest również w Biedronce. Akcja trwa od 11 do 13 maja. Dyskont nie mógł odpuścić Lidlowi i jak zwykle konkuruje z niemieckim gigantem, wtedy kiedy tylko to możliwe. Teraz na miejscu otrzymamy kostkę 200 g marki Mleczna Dolina 82 proc. w cenie 3,49 zł – to o 40 proc. taniej niż zwykle.

Zasady akcji Biedronki są praktycznie identyczne jak w Lidlu. Konsumenci muszą podejść do kasy z trzema sztukami. Konieczne jest jednak posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji sklepu. Regularnie za ten produkt płacimy 5,76 zł, więc zniżka jest znacznie zauważalna. Limit dzienny to 6 opakowań dla jednej karty lojalnościowej.

