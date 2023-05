Lidl kończy ze sprzedażą papierosów. Tu już ich nie kupimy

Lidl poinformował, że zamierza wycofać papierosy ze sprzedaży. Chodzi o to, by ograniczyć dostęp do wyrobów tytoniowych i nie przyczyniać się do ich rozpowszechniania. Z półek mają zniknąć wszelkie wyroby tytoniowe.

Lidl wycofuje papierosy ze sprzedaży

W ramach nowego pomysłu niemiecka sieć otworzyła właśnie pierwszy sklep, w którym nie znajdziemy papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Jak podaje gazeta Lebensmittel Zeitung sklep chce całkowicie zrezygnować ze sprzedaży szkodliwych produktów w ciągu najbliższych 10 lat.

Te ambitne plany dotyczą na ten moment placówek Lidl w Danii. Zmiany mają wejść w życie do końca 2028 roku. Na miejscu już teraz papierosów jest mniej niż dotychczas, skandynawski kraj chce pokazać, że traktuje sprawę poważnie, a klienci sieci muszą być przygotowani na innowacje.

Pierwszy Lidl wolny od papierosów już otwarty

Pierwszy duński sklep Lidl, w którym nie można kupić wyrobów tytoniowych otwarty został 11 maja w Hjørring na północy państwa. To nie pierwsza taka placówka w Europie, wtajemniczeni wiedzą, że od 2021 roku ze sprzedaży takich produktów zrezygnowały holenderskie markety.

Jeden z zastępców kierownika duńskiego Lidla mówi, że pomysłowi przyświeca ważna inicjatywa. Sieć chce zadbać o zdrowie klientów i nie zamierza nakłaniać ich do palenia. Zarządcy firmy powołują się na twarde dane, z których wynika, że przez papierosy umiera w Dani rocznie około 16 tys. osób. Gdyby porównać do Polski, i tak nie jest najgorzej. Z danych z 2015 roku wynika, że z tego samego powodu umiera tu około 80 tys. osób. Czy to sprawi, że w kolejnych latach zmiany wprowadzone zostaną także u nas? Na ten moment nic w tej sprawie nie wiadomo.

