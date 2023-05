Oszuści podszywają się pod Pocztę Polską. Oferują przesyłki z magazynów

Cyfrowi złodzieje nie próżnują. Nie ma tygodnia, by nie próbowali wyłudzić od nas zarówno danych osobowych, jak i pieniędzy. Niestety, ich repertuar jest bardzo bogaty. Oszuści wymyślają co i raz to nowe sposoby, by okraść kolejne grupy osób.

Oszuści często zmieniają taktykę. Tym razem podszywają się pod Pocztę

Złodzieje działają różnymi metodami: „na prąd”, „nieopłaconą przesyłkę”, czy „wiadomość z banku”. Swoimi niekonwencjonalnymi sposobami działania potrafią zaskoczyć doświadczonych ekspertów od bezpieczeństwa. Nie mają najmniejszych skrupułów, by podawać się za funkcjonariuszy czy urzędników.

W lutym i marcu oszuści podszywali się pod inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu były liczne próby wyłudzenia pieniędzy na „zwrot podatku” załączając w wiadomości fałszywy link do logowania się. Tym razem złodzieje uderzyli w narodowego operatora pocztowego.

Złodzieje oferują fałszywe paczki z magazynów. Wabikiem jest niska cena

CERT Poczta Polska ostrzega przed najnowszą kampanią wycelowaną w klientów spółki. Oszuści, podszywając się pod Pocztę, oferują „możliwość zakupu” palet z przesyłkami, które nie zostały doręczone i rzekomo zalegają w magazynach. Informacja jest przekazywana poprzez media społecznościowe, głównie przez Facebook. Zawiera krótki opis, zdjęcia obrazujące przesyłki paletowe z logo Poczty Polskiej kusząc atrakcyjną ceną — informuje spółka.

Nie daj się oszukać, nie sprzedajemy niedoręczonych przesyłek — zaznacza narodowy operator, który podjął już kroki mające na celi zablokowanie tej kampanii phishingowej. Poczta apeluje również do klientów o zachowanie czujności w działaniach podejmowanych w sieci.

Poczta chce namierzyć oszustów. Operator nie zamierza odpuścić złodziejom

Zdaniem ekspertów szczególną uwagę powinniśmy zwrócić zwłaszcza wtedy, gdy oferta jest wyceniona znacznie poniżej kwoty rynkowej lub jesteśmy proszeni o podanie szerokiego zakresu danych osobowych.

Pracownicy narodowego operatora nie zamierzają odpuścić złodziejom. I proszą o pomoc swoich klientów. Jeśli do Ciebie została skierowana wiadomość, w której nadawca podszywa się pod Pocztę Polską lub trafiłeś na stronę podszywającą się pod Pocztę Polską – niezwłocznie przekaż tę informację do zespołu CERT Poczta Polska – na adres mailowy: incydent@poczta-polska.pl

