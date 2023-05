Bilet na koncert Beyoncé za zdjęcie ciasta. Takim konkursem chwali się sieć handlowa

Co jakiś czas popularne sieci handlowe organizują konkursy i specjalne akcje promocyjne. Wszystko po to, by przyciągnąć do siebie jeszcze większą grupę klientów. Tym razem jeden z mniejszych marketów we współpracy z cukiernią zachęca do wygrania biletów na koncert Beyoncé.

Ciekawe akcje handlowe organizowane są w wielu sklepach. Ostatnio jedną z takich chwalił się Lidl, wprowadzając m.in. Happy Hours. Tego typu przedsięwzięcia cieszą się sporym zainteresowaniem i są powodami, dla których nie brakuje kolejnych ciekawych atrakcji. Tym razem naszą uwagę przykuł konkurs, za który odpowiada sieć sklepów Twój Market oraz Cukiernia Białecki. Twój Market ogłosił konkurs. Można wygrać bilet na koncert Beyoncé Twój Market jest małą polską siecią sklepów spożywczo-przemysłowych. Choć nie wszyscy ją znają, to działa w naszym kraju już od 32 lat. W Polsce ma ponad 50 placówek, a najwięcej z nich znajduje się na terenie woj. łódzkiego, wielkopolskiego o kujawsko-pomorskiego. Okazuje się, że market współpracuje z cukiernią Białecki. Dzięki temu został stworzony konkurs dedykowany klientom. W ramach akcji konkursowej można wygrać bilety na koncert światowej gwiazdy, Beyoncé, który odbędzie się jeszcze w tym roku w Warszawie. Warunki udziału w zabawie są bardzo proste. By mieć szansę na nagrodę trzeba zrobić zdjęcie ciasta lub innych słodkości kupionych we wspomnianej cukierni – te dostępne są również w markecie, a następnie podzielić się nim pod instagramowym postem konkursowym. Zwycięzca zostanie wybrany w komentarzach, a będzie nim ta osoba, która wzbudzi największa zaangażowanie innych internautów. Organizatorzy zaznaczyli, że liczy się kreatywność oraz dotarcie do jak największej grupy osób. instagram Koncert Beyoncé już w czerwcu. Czekają dwa bilety Gwiazda muzyki rozrywkowej Beyoncé odwiedzi Warszawę już pod koniec przyszłego miesiąca. Koncerty odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie 27 i 28 czerwca. Wszystko ma związek z nową trasą po udanym wydaniu siódmego studyjnego albumu "RENAISSANCE". To pierwsza taka w wersji solowej od sześciu lat. Na zwycięzców konkursu, o którym wspomina Twój Market, czekają aż dwa bilety. Zdobycie ich to prawdziwa gratka, bo obecnie prawie wszystkie miejsca na stadion zostały wyprzedane – w ofercie zostało wyłącznie kilka najdroższych. Akcja konkursowa trwa do 11 czerwca. Czytaj też:

Nowa akcja promocyjna Lidla. Otrzymasz zdrapki za zakupyCzytaj też:

Doja Cat, Beyonce czy Harry Styles. Tak wyglądały gwiazdy podczas Grammy 2023