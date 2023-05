Wielka wyprzedaż w Biedronce online. Można zaoszczędzić 1000 zł

Wyprzedaż w sklepie Biedronka Home, to coś, co zachwyci wszystkich poszukiwaczy zniżek. Klienci już teraz mają szansę zaoszczędzić na atrakcyjnych artykułach przemysłowych, które przydadzą się nie tylko latem. Przed wami cztery topowe oferty, na których zaoszczędzicie nawet więcej niż 1000 zł.

Wyprzedaż w Biedronce online. Oszczędzisz 1000 zł i więcej

Klienci Biedronki mają okazję zaoszczędzić, kupując online m.in.sprzątający robot automatyczny Hobot Legee D7. Model normalnie kosztuje 2999 zł, zaś teraz dostaniemy go za 1999 zł. Promocja obowiązuje do 21 maja. Na stronie Biedronka Home wystarczy wykorzystać specjalny kod rabatowy: HOME1000. Produkt, o którym mowa odkurza, zamiata, spryskuje podłogę oraz mopuje. Ponadto posiada 7 trybów czyszczenia i jedną opcję spersonalizowaną. Jego kształt pozwala na dotarcie w najtrudniejsze zakamarki mieszkania.

To nie wszystko. Aż 1500 zł zaoszczędzicie na rowerze hybrydowym elektrycznym marki Trybeco Fantom X 20. To opcja idealna na wakacje przeznaczona dla wszystkich miłośników przygód i aktywności fizycznych. Regularna cena takiego sprzętu wynosi 6499 zł, zaś teraz wystarczy zapłacić 4999 zł. Oferta ważna jest od 15 do 28 maja.

Nie brakuje też tańszych produktów. Zaoszczędzisz do 60 zł

Dla osób planujących wydać nieco mniej Biedronka, ma w zanadrzu mniejsze perełki przemysłowe. W sklepie online do 26 maja zaoszczędzimy na czytniku e-booków Kindle Paperwhite 5 o pojemności 8 GB. Sieć zaznacza, że to najniższa cena, jaka obowiązywała w przeciągu ostatnich 30 dni. Teraz za urządzenie zapłacimy 689 zł, zamiast 749 zł, czyli o 60 zł mniej. Ponadto mamy szansę skorzystać z dostawy gratis.

Ostatnią już propozycją na ten moment jest lokówka do włosów ze stożkiem ceramicznym Taurus Volume Styler. Ten produkt do 26 maja kupimy w cenie 99 zł, zamiast 129 zł. Urządzenie pokryte jest olejkiem arganowym, dzięki czemu chroni włosy przed zniszczeniami, do tego posiada specjalną rękawicę materiałową i pokrowiec. Tu – podobnie jak w pozostałych przypadkach – dostawa również jest darmowa.

Poza wspomnianymi sprzętami, w Biedronce Home taniej można znaleźć m.in. produkty z kategorii kuchnia, moda, elektronika czy ogród. Przeceniono m.in. składane materace, naczynia, narzuty na łóżko, wazony, biżuterię, głośnik do karaoke czy obrusy. Wszystko to dostępne jest w zakładce „promocje”.

