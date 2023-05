Błyskawiczna promocja na olej w Lidlu. Jest tańszy o 44 proc.

Ceny oleju w ostatnim czasie mocno poszły w górę. Z tego powodu każda promocja dotycząca tego produktu jest na wagę złota. Za butelkę o pojemności 1 l bez zniżki płaci się dziś nawet 10 zł, teraz w Lidlu mamy okazje wydać o wiele mniej.

Promocja na olej. To hit w Lidlu

W Lidlu mamy okazje skorzystać z promocji na olej rzepakowy w litrowej butelce marki Vita D'or. Dyskont sprzedaje go za 6,99 zł, zamiast 8,99 ł i zapewnia, że to najniższa cena za ostatnie 30 dni. Oferta zniżkowa obowiązuje wyłącznie z kuponem dostępnym w aplikacji. Trzeba spełnić jeden prosty warunek.

Klienci zaoszczędzą na oleju jeśli podejdą do kasy z dwoma butelkami. To właśnie drugi produkt będzie tańszy o 44 proc. Co ważne, to błyskawiczna akcja i ważna jest tylko 18 maja.

Tu też skorzystasz z promocji na olej

Jedną z ciekawszych i konkurencyjną względem Lidla promocję na olej przedstawiła sieć Intermarche. Tam za butelkę o pojemności 1 l też zapłacimy 6,99 zł. Konieczne jest jednak posiadanie karty lojalnościowej. Mowa o produkcie arki O LA LA!, który normalnie kosztuje aż 10 zł. Klienci mogą korzystać do 24 maja.

Aktualnie w innych sklepach za olej rzepakowy zapłacimy w promocji najczęściej 7,50 zł. Tyle kosztuje produkt marki Wielkopolski w Carrefour, taką samą cenę oferują też sieci Społem. Z gazetek promocyjnych wynika, że nieco droższą opcję ma w zanadrzu Biedronka – tam na olej Kujawski trzeba wydać 7,99 zł. Taką samą cenę oferują sklepy Twój Market i Top Market – w tym drugim mowa o oleju Beskidzkim.

