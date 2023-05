Niedziele handlowe maj 2023. Gdzie 21 maja zrobimy zakupy?

Od początku 2023 roku mogliśmy skorzystać już z trzech niedziel handlowych. Pierwsza miała miejsce w styczniu i poprzedzała ferie zimowe. Kolejne dwie były w kwietniu. Jedna z nich była przed Wielkanocą, druga przed majówką.

Kolejna niedziela handlowa nastąpi dopiero w czerwcu, z okazji nadchodzących wakacji. Oznacza to, że 21 maja nie skorzystamy z możliwości zrobienia zakupów w każdym miejscu. Tego dnia wszystkie duże sklepy spożywcze i galerie handlowe będą nieczynne.

Niedziele handlowe: harmonogram na 2023 rok

Do końca roku pozostały cztery niedziele handlowe.



25 czerwca;

27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

Ostatnia niedziela handlowa tego roku to również Wigilia Bożego Narodzenia. Większość sklepów w tym czasie może zmienić godziny działania swoich placówek. Bardzo prawdopodobne, że będą one działać wyłącznie do 14:00.

Niedziela niehandlowa: gdzie zrobimy zakupy 21 maja?

W ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę uwzględniono kilka wyjątków. Łącznie są to 32 rodzaje placówek, które mogą działać według własnego uznania. Wśród nich wymienić można:



stacje paliw;

lodziarnie;

apteki;

piekarnie i cukiernie;

kioski;

sklepy na dworcach i lotniskach.

Dodatkowo zakupy w niedzielę możemy zrobić w małych sklepach osiedlowych. Mogą być one otwarte po spełnieniu jednego warunku. Za ladą musi stać właściciel lub ktoś z jego bliskiej rodziny. Takie same wytyczne obowiązują w przypadku sklepów franczyzowych. Dlatego też 21 maja możemy zrobić zakupy w w niektórych sklepach sieci Żabka czy Carrefour Express.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę

Na początku 2018 roku sejm przyjął uchwałę o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Określa ona zasady funkcjonowania placówek handlowych w ostatni dzień tygodnia. Od tamtej pory była już kilkukrotnie zmieniana. Z początku mogliśmy udać się na zakupy w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2021 roku zakupy w niedzielę zrobimy już tylko siedem razy w roku.

