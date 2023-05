Idealne oferty na Dzień Matki. Te produkty to prawdziwe hity

Dzień Matki obchodzimy 26 maja. To właśnie wtedy warto obdarować ukochaną osobę, chociaż drobnym upominkiem. Podczas gdy wiele osób stawia na czekoladki i kwiaty, inni szukają czegoś bardziej pomysłowego. Sprawdziliśmy, co przygotowały w tym roku znane sklepy oraz, ile wydamy na okazjonalne produkty.

Prezenty na Dzień Matki. To znajdziesz w znanych sklepach

Przyglądając się ofertom z okazji Dnia Matki, postanowiliśmy zajrzeć do kilku znanych sieci. Naszą uwagę zwróciły nie tylko Biedronka i Lidl, ale również Rossmann, Auchan, Aldi i kilka sieciówek modowych. Poza kwiatami i czekoladkami na topie są kosmetyki, perfumy, torebki, a także biżuteria.

Dla miłośniczek mody znaleźliśmy ciekawe spódnice wiosenne w Lidlu, które można kupić za 44,99 zł. Mowa o modelach marki Esmara z wiskozy, dostępnych w trzech różnych wzorach. Hitem w tym sklepie będą też urządzenia do masażu ciała od Silver Crest – te pojawią się w dyskoncie już 22 maja. W ofercie znajdziemy m.in. urządzenie antycellulitowe za 69,90 zł z sześcioma rolkami do masażu z regulowanym pasem w kompaktowej ergonomicznej konstrukcji.

Ciekawym pomysłem będzie też zakup kuferka na kosmetyki w cenie 49,99 zł lub zestawu akcesoriów kosmetycznych za 14,99 zł czy eleganckich i modnych rollerów do twarzy.

Modne zegarki z okazji Dnia Matki, czyli propozycja Biedronki

W sklepie Biedronka uwagę zwracają m.in. zestawy zegarków na modnej bransoletce. Możne je kupić za 49,99 zł. W ofercie pojawiło się kilka wzorów m.in. srebrno-niebieskich, srebrno-różowych czy brązowych. Wszystkie wzbogacone są o japoński mechanizm kwarcowy oraz wykonane są z klasy szlachetności IPX4. Sieć przygotowała też eleganckie kubki i filiżanki tematyczne oraz kosmetyczki, zestawy do kąpieli z bransoletką oraz kosmetyczki. Ceny zaczynają się od 14,99 zł.

Modne torebki na Dzień Matki. Taką ofertę mają sieciówki modowe

Sieci modowe też nie zapomniały o Dniu Matki. Specjalnie na tę okazję ceny torebek obniżył Wojas. Na miejscu czekają na nas rabaty do -50 proc. i dotyczą najmodniejszych modeli. Ceny zestawów prezentowych zaczynają się już od 125 zł. Z kodem rabatowym LUVMOM można zaoszczędzić na torebkach, paskach i plecach aż 20 proc.

Sprawdziliśmy też ceny produktów w popularnych sklepach Wittchen. Okazuje się, że i tam nie brakuje rabatów z okazji Dnia Matki. W ramach specjalnej oferty można kupić walizki tańsze o 20 proc. oraz torebki, które kosztują mniej niż 100 zł. Nie brakuje modnych niewielkich modeli bagietek i listonoszek. Dostępne są w przeróżnych kolorach już za 79,90 zł.

To nie koniec atrakcji. Co jeszcze oferują na Dzień Matki znane sklepy?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, postanowiliśmy też przyjrzeć się ofertom Rossmanna. Przed nadchodzącym Dniem Matki drogeria przeceniła wiele nowych zapachów m.in. Mexx i Scent of beauty – ceny zaczynają się już od 36,99 zł. Do sprzedaży wprowadzono też specjalne zestawy The Master Perfumer w cenie 34,99 zł. Z kolei u konkurenta, czyli Hebe możemy liczyć na kultowe zapachy w supercenach – zaczynają się od 69,99 zł. Ponadto o 40 proc. tańsze są kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

W sklepach nie brakuje drobiazgów za mniej niż 30 zł

Prezent z okazji Dnia Matki wcale nie musi być drogi. Jeśli zastanawiacie się nad miłą drobnostką, najbardziej opłaca się zajrzeć do dyskontów. W Auchan tematyczne gadżety kupimy już od 8,99 zł, zaś w Aldi czy Dino od 19,99 zł. Każdy ze wspomnianych sklepów jak i inne w tym Kaufland czy Carrefour oferują bogate zestawy słodyczy oraz kwiatów. W ostateczności trzeba wiedzieć, że najważniejsza jest pamięć i poświęcony mamie czas. Ponadto idealnym prezentem może być również wspólne zorganizowanie wyjścia – np. do kina na obiad czy do teatru.

Czytaj też:

Lidl startuje z promocjami na Dzień Dziecka! Trzeba się spieszyć!Czytaj też:

Lidl przecenia ubrania dla dzieci! Musisz się pospieszyć, aby nie przegapić okazji!