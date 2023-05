Masło w Lidlu za 3,45 zł. To nie jedyna promocja tego typu

Szukacie promocji na masło? Jeśli tak w tym tygodniu będziecie mogli liczyć na prawdziwe cenowe szaleństwo. Naszą uwagę zwróciła oferta Lidla i Biedronki. Okazuje się, że oba sklepy przygotowały coś wyjątkowego. Aby zaoszczędzić, trzeba pamiętać o kilku szczegółach.

Promocja na masło w Lidlu

Lidl przecenił masło Pilos extra 82 proc. 200 g i sprzedaje je za 3,45 zł. To ekspresowa promocja, ponieważ obowiązuje wyłącznie 22 maja. Regularnie klienci płacą za ten produkt aż 5,76 zł, więc różnica jest spora. Aby zaoszczędzić, trzeba pójść do sklepu z kartą lojalnościową i pamiętać o podejściu do kasy z trzema kostkami.

Masło Pilos będzie tańsze o 40 proc. tylko przy zakupie trzech sztuk. To nie pierwsza tego typu promocja w ostatnim czasie, jednak nie wiadomo, kiedy będzie można liczyć na kolejną. Jeśli zależy wam na oszczędnościach, możecie skorzystać z jeszcze wielu innych atrakcji, bowiem od 22 maja obowiązują zupełnie nowe niższe ceny.

Masło za 3,45 zł w Biedronce

Swoimi promocjami przegania Lidla Biedronka. Tam kupimy teraz masło w tak samo niskiej cenie, wiadomo jednak, że oferta ważna jest aż do 24 maja. Za 3,45 zł kupimy kostkę produktu Mleczna Dolina pod warunkiem, że weźmiemy ze sobą co najmniej 3 sztuki. Klienci muszą mieć też przy sobie kartę Moja Biedronka i pamiętać o obowiązującym limicie – 6 opakowań na jedną kartkę dziennie.

Wspomniany dyskont też zaskoczył nowymi cenami na ten tydzień. W Biedronce kupimy nie tylko masło tańsze o 40 proc. ale również sery, słodkości czy pomidory. Aktualna gazetka promocyjna obowiązuje aż do soboty.

