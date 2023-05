Banki bez szans z frankowiczami. Kredytobiorcy wygrywają prawie wszystkie sprawy

15 czerwca spodziewane są dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które będą miały znaczenie dla roszczeń frankowiczów przeciwko bankom. Treści pierwszego możemy się domyślać, bo w lutym Rzecznik Generalny TSUE przedstawił swoją opinię w tym temacie, a praktyka dowodzi, że ostateczne rozstrzygnięcia są zbieżne z opinią. Frankowicze mogą więc zacierać ręce, bo Rzecznik wstawił się za kredytobiorcami.

TSUE odpowie też, czy można zawiesić spłatę raty na czas postępowania sądowego przeciwko bankowi. Sprawa dotyczy sporu z Getin Bankiem, ale jest ważna dla wszystkich toczących się postępowań.

Duży wzrost pozwów frankowych

Kredytobiorcy czują już, że okoliczności im sprawiają i warto procesować się z bankiem i zawalczyć o swoje racje. Według danych udostępnionych przez 47 sądów okręgowych w I kwartale 2023 r. wpłynęło do nich ponad 18,3 tys. nowych spraw frankowych. To o 13,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich przypadków było niespełna 16,2 tys. – informuje serwis Business Insider.

Sędziowie w około 98 proc. przypadków wydają wyroki korzystne dla kredytobiorców.

W Pekao liczba nowych pozwów w I kwartale 2023 r. była o 97 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Trzeba przy tym brać pod uwagę, że bank ten ma niewielki portfel hipotek frankowych. W bankach, które chętnie udzielały kredytów w obcej walucie, tendencje są jednak podobne. W PKO BP wzrost liczby pozwów sięga 60 proc., a w Santanderze i BNP Paribas po odpowiednio 47 proc. i 44 proc. Nieco mniejszy napływ zanotowali za to mBank (o 12 proc. rok do roku) i Millennium (o 5 proc.), ale to nie dlatego, że ich klienci czują się bez szans, ale masowo ruszyli do sądów jakiś czas temu i wiele spraw już jest w toku.

Ugody nie satysfakcjonują frankowiczów

Frankowicze czują się na tyle pewnie, że spadła ich skłonność do zawierania ugód, choć aktywność na tym polu powiązana jest z tym, na ile atrakcyjne warunki ugody proponuje bank.).

Na przykład Bank Millennium zawarł w I kwartale 2023 r. 806 ugód z frankowiczami w porównaniu do 1312 porozumień sfinalizowanych kwartał wcześniej – informuje „BI”. Millennium zawarł do tej pory 18 tys. porozumień. W PKO BP,który przez półtora roku funkcjonowania programu zawarł ponad 27 tys. ugód, ostatnio zmalała liczba wniosków o taki rodzaj rozwiązania problemu frankowego.

