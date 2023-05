Wyprzedaż na Dzień Matki w CCC. Produkty tańsze o 30 proc.

Dzień Matki obchodzimy już w tym tygodniu. Święto to wypada w piątek 26 maja. Od kilku tygodni znane sklepy oferują mnóstwo okazjonalnych produktów z tego powodu. Swoje propozycje na prezenty przedstawiła m.in. Biedronka i Lidl. Dziś sprawdziliśmy, co można znaleźć na wyprzedaży w CCC.

-30 proc. zniżki w CCC. Wszystko na Dzień Mamy

W ramach wyprzedaży CCC z okazji Dnia Matki klienci mogą znaleźć setki toreb i akcesoriów tańszych o 30 proc. Akcja dotyczy tylko produktów nieprzecenionych i tych z najnowszych kolekcji. Każdy zainteresowany musi spełnić prosty warunek – zrobić zakupy za minimum 119 zł oraz wpisać kod rabatowy „MAMA”. Na zniżkę załapiemy się wyłącznie online.

CCC przedstawił szeroki zakres pomysłów na prezenty, których ceny zaczynają się od 29,99 zł, a kończą na kwocie 549 zł. Wybór jest naprawdę duży, bo artykułów możemy szukać aż na 45 stronach specjalnej zakładki na stronie. Hitami w umiarkowanych cenach są eleganckie małe torebki Jenny Fairy i DeeZee, które kupimy już za 149,99 zł – to kwota bez obniżki. Nie brakuje też większych modeli idealnych do noszenia na co dzień, które dostaniemy już za mniej niż 100 zł.

Prezenty z CCC za mniej niż 100 zł

W ramach akcji promocyjnej CCC z okazji Dnia Matki niewiele zapłacimy m.in. za biżuterię – zestawy srebrnych kolczyków i naszyjniki metaliczne można kupić już od 39,99 zł. Hitem są też m.in. eyelinerem Le Liner Signature od Loreal Paris za 42,99 zł czy pomadki do ust. Mniej niż 100 zł wydamy też na prezenty w sportowej odsłonie m.in. saszetki, nerki i plecaki w tym te marki Adidas, Sprandi i Champion.

W ofercie gadżetów objętych promocją dostępne są nie tylko torebki, kosmetyki i biżuteria. Można korzystać również z eleganckich pasków do spodni czy zegarków na bransoletkach – te markowe po obniżce w wysokości 30 proc. kupimy nawet za mniej niż 200 zł. Dodatkowo sieć przypomina, że mamy szansę korzystać z kart podarunkowych.

Aktualnie w CCC poza zniżkami – 30 proc. na Dzień Matki, możemy jeszcze skorzystać z promocji – 25 proc. na obuwie, – 40 proc. na wybrane akcesoria obuwnicze oraz z sezonowej wyprzedaży z kodem rabatowym „MAJ”.

