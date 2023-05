Znów tańszy nabiał. Wtorkowe promocje w sklepach

Bez wielu produktów dostępnych w sklepach nie da się żyć. Niestety większość z nich z każdym miesiącem staje się coraz droższa. Z tego też powodu część klientów decyduje się na rozwiązania alternatywne – polowanie na promocję.

W wielu sklepach regularnie pojawiają się interesujące przeceny różnego rodzaju asortymentu. We wtorek w promocji Biedronki czy Lidla znajdziemy nabiał i kosmetyki. A to nie wszystko, co jest przygotowane dla klientów na 23 maja.

Biedronka dba o cerę

Biedronka w najnowszej gazetce ponownie zaskakuje klientów swoją ofertą. Nie znajdziemy tam tylko przecenionych artykułów spożywczych. Coraz więcej pojawia się ofert kosmetyków do skóry twarzy oraz do włosów.

Od poniedziałku do piątku obowiązuje specjalna oferta na damskie kremy lub sera do pielęgnacji twarzy. Wartość danego kosmetyku zostanie w pełni przeliczona na wartość vouchera na kolejne zakupy. Oferta obowiązuje na zakup maksymalnie dwóch produktów. Aby otrzymać voucher konieczne jest posiadanie karty Moja Biedronka. Kupon zniżkowy będzie ważny przez dwa dni od daty jego otrzymania.

Biedronka w swojej promocji oferuje dużo więcej kosmetyków. 23 maja kupimy taniej także:



wszystkie kosmetyki do włosów Pantene — drugi produkt 40 procent taniej;

płyn micelarny do demakijażu Be Beauty Care 400 ml – 5,49 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

maskę na tkaninie Fantasy Mask Niuqi Young – 3,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

chusteczki do demakijażu Be Beauty Care 25 szt. – 2,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch.

Słodki wtorek w POLOmarket

Sieć sklepów POLOmarket funkcjonuje głównie na Śląsku i jest dość popularną firmą. Wszystko przez specjalne, krótkoterminowe oferty. We wtorek mamy ostatnią szansę na skorzystanie ze specjalnych promocji na słodycze. Alpejskie Mleczko Milka kosztuje teraz tylko 10,99 zł. Rabat nalicza się przy zakupie dwóch opakowań. Poza promocją zapłacilibyśmy 15,99 zł za pudełko.

Jeśli szukamy innych słodkich przekąsek, możemy skorzystać z promocji na:



deser Monte 150 g – 2,79 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

deser Milchfrisch 200 g – 1,35 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

baton Vit Morning 30 g – 0,79 zł za opakowanie przy zakupie czterech;

biszkopty deserowe Sielanka 180 g – 3,39 zł za opakowanie przy zakupie dwóch.

Promocje w Lidlu: mleko, sery i jogurty

W Lidlowym programie oszczędnościowym organizowana jest akcja "Bonusowe Wtorki". Przy zakupach za minimum 29 zł otrzymamy specjalny kupon na różne produkty. W tym tygodniu otrzymamy kupon na litr mleka UHT Pilos. Kupimy go w ofercie 2+2 gratis. Aby skorzystać z oferty, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i wykorzystać go najpóźniej do środy, 24 maja.

Dodatkowo do środy przygotowane zostały różne inne produkty robione z mleka. Taniej kupimy:



serek w stylu włoskim Pilos 220 g – 3,59 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

margaryna Delma 450 g – 4,49 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

jogurt typu greckiego Pilos 400 g – 2,09 zł za opakowanie przy zakupie trzech;

jogurt grecki owocowy lub z miodem Pilos 500 g – 5,49 zł/szt.

Masło i inny nabiał w Netto

Netto oferuje swoje „Asy Dnia”. Tylko we wtorek, 23 maja kupimy taniej masło. Masło polskie Mlekovita lub masło ekstra Łaciate kosztują teraz tylko 3,49 zł. Aby zniżka została naliczona, należy spełnić warunki akcji. Niższa cena za masło obowiązuje przy zakupie dwóch produktów.

Oprócz masła znajdziemy jeszcze kilka innych, interesujących promocji ns nabiał:



ser Mlekovita 150 g – 3,69 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

maślanka naturalna Mlekpol 360 ml – 2,69 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

pudding Paradiso 200 g – 1,69 zł/szt.

