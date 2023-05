Zniżki dla osób 60 +. Lista atrakcji jest naprawdę długa

Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia może cieszyć się z wielu zniżek oferowanych przez państwo. Nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków, wystarczy tylko wyrobić specjalną Ogólnopolską Kartę Seniora. Ta daje dostęp do 3000 punktów w całym kraju. Czasem rabaty bywają zaskakująco wysokie.

Karta Seniora gwarantem zniżek. Z tego skorzysta każdy

Ukończenie 60 lat świadczy o dużym doświadczeniu, a także uprawnia do zasłużonego odpoczynku. Stowarzyszenie MANKO w trosce o seniorów ułatwia im dostęp do szeregu atrakcji, które mają pomóc utrzymać ich stan zdrowia i ducha w dobrej kondycji. Niektórzy nie wiedzą, a dostęp do Ogólnopolskiej Kartę Seniora należy się każdemu – wystarczy wypełnić odpowiednie dokumenty.

Dzięki użyciu wspomnianej karty, osoby 60 + mogą korzystać z tanich usług w gabinetach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, sanatoriach, salonach fryzjerskich czy restauracjach. Wybór jest naprawdę duży i aż 3 tys. miejsc w naszym kraju bierze udział w akcji. Zniżki są szczególnie pomocne w przypadku osób, które korzystają z bardzo niskiej emerytury.

Celem projektu jet poprawa jakości życia emerytów, których czasem nie stać na odpowiedni dostęp do ochrony zdrowia czy instytucji kulturalnych. Opcje zniżkowe mają dodatkowo zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Rząd już od lat stara się wesprzeć potrzebujących, oferując m.in. dodatkowe emerytury, jednak to często nie wystarcza.

Zniżki dla seniorów, a nawet darmowe usługi

Każde województwo oferuje co najmniej kilka zniżek w ramach Ogólnopolskiej Karty Seniora. Przykładowo na Śląsku otrzymamy, 10 proc. rabatu w Costa Coffee, 15 proc. zniżki na GEERS Dobry Słuch – akcesoria do aparatów, bezpłatny przegląd aparatu, 20 proc. zniżki na lot balonem widokowym w Timago International Group w Krakowie i 10 proc. zniżki na noclegi w Willa LiMoni. W województwie pomorskim czeka na nas m.in. 50 proc. zniżki na spektakle i koncerty w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy czy 10 proc. zniżki na wszystkie usługi w poradni dietetycznej FitKid. Pełna lista tego typu rabatów dostępna jest na stronie glosseniora.pl w zakładce OKS.

Do bezpłatnych usług można zaliczyć m.in. konsultacja z trenerem w Calypso Fitness na Wielkopolsce czy badanie słuchu z testowaniem aparatu Amplifon Poland w Kujawsko-Pomorskim. By cieszyć się dostępem do karty, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na wspomnianej wcześniej stronie i uiścić opłatę – 25 lub 50 zł – w zależności od tego, na jak długo chcemy cieszyć się kartą. Następnie wyrabiane dokumenty wysyłane są na wskazany adres.

