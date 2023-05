Tuż przed Dniem Dziecka Lidl obniża ceny. Zabawki tańsze o 50 proc.

Oferty z okazji Dnia Dziecka pojawiają się w sklepach od kilku tygodni. Niektórzy łowcy promocji czekają z zakupem prezentu na ostatnią chwilę, bo wiedzą, że im bliżej 1 czerwca, tym taniej można dostać wybrane towary. Jedyną wadą takiego podejścia jest to, że pewne produkty wyczerpują się już na starcie i później okazuje się, że nie możemy znaleźć wymarzonej rzeczy. Za to zaletą jest, że na późnych zakupach da się zaoszczędzić nawet 50 proc. Oto jaką zniżkę zaproponował Lidl.

Z okazji Dnia Dziecka o 50 proc. taniej. Lidl już obniżył ceny

Od 25 maja do 1 czerwca w sklepach Lidl trwa promocja z okazji Dnia Dziecka. Przez najbliższe dni klienci mogą kupić produkty taniej aż o 50 proc. Na półkach znajdziemy m.in. kultowe klocki Lego, hulajnogi, rolki, lalki LOL Surprise czy modne ubrania. Akcja obowiązuje wyłącznie stacjonarnie.

Zainteresowani muszą pamiętać o prostej zasadzie, aby zaoszczędzić na zakupie prezentów dla dzieci, do kasy trzeba podejść z co najmniej dwiema rzeczami. Może być to też ich wielokrotność, czyli przy zakupie 4 sztuk, 2 rzeczy otrzymamy o 50 proc., taniej, przy 6 aż 3, itd. Zawsze to drugi tańszy z wybranych artykułów zostanie przeceniony o połowę. Akcja dotyczy kategorii zabawki, gry, sprzęt sportowy, książki oraz odzież i obuwie.

To warto kupić na Dzień Dziecka w Lidlu

Zainteresowani promocją wiedzą, że najwięcej zaoszczędzimy, wybierając dwa produkty w takiej samej cenie. Warto sięgać, po te droższe, bowiem wtedy zysk jest widoczny na pierwszy rzut oka. Z okazji Dnia Dziecka w Lidlu warto zwrócić uwagę m.in. na huśtawki bocianie gniazdo – jedna kosztuje 159 zł, hulajnogi kosztujące 139 zł i więcej, wrotki za 209 zł, czy Lego, które kosztują nawet 74,90 zł za zestaw.

Wybór jest tak szeroki, że trudno wybrać tylko jedną rzecz. Warto pamiętać, że nie wszystkie artykuły dostępne online znajdziemy w sklepach stacjonarnych, a niestety tylko te z półek są tańsze o 50 proc. Lidl gwarantuje, że dostaniemy tam m.in. mnóstwo książek, figurek i samochodów. Warto zwracać też uwagę na sandałki na lato czy dmuchane atrakcje ogrodowe.

