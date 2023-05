Biedronka rozdaje lody za darmo. Wszystko z okazji Dnia Dziecka

Z powodu nadchodzącego Dnia Dziecka wiele znanych sklepów przygotowało ciekawe oferty promocyjne. Ostatnio swoją akcją zaskoczył m.in. Lidl, przeceniając wszystkie zabawki o 50 proc. Na równie atrakcyjne zniżki można liczyć w Biedronce. Jak się okazuje, oferty okazjonalne nie dotyczą tylko produktów przemysłowych. Od dziś do 1 czerwca w dyskoncie odbierzemy darmowe lody.

Biedronka rozdaje lody za darmo

Promocja Biedronki dotyczy wszystkich smaków lodów Kaktus – w ofercie znajdziemy m.in. te na patyku, jaki i kanapki czy słynne rożki. Nie bez powodu wybrano właśnie tę markę, w końcu mowa o jednym z ulubionych produktów dzieci. Do 1 czerwca włącznie można korzystać z akcji 2+2 gratis. Wystarczy podejść do kasy z czterema produktami, by dwa otrzymać za darmo.

Wybrane lody Kaktus da się mieszać w dowolny sposób, jednak gratis otrzymamy zawsze tylko te najtańsze z wybranych. Transakcja musi odbyć się na jednym paragonie i co ważne z akcji wykluczone są opakowania zbiorcze tzw. wielopaki. Biedronka zaznacza, że jeśli zapasy zostaną wyczerpane, akcja skończy się wcześniej, a dostęp do asortymentu różni się w zależności od danej placówki.

To niejedyne darmowe produkty na Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka Biedronka rozdaje za darmo nie tylko lody. Sieć promuje również akcję 1+1 gratis, która potrwa tylko 31 maja. Tego dnia każdy, kto podejdzie do kasy z dwoma zabawkami, grami, odzieżą lub obuwiem dziecięcym, jeden tańszy artykuł otrzyma gratis. Trzeba pamiętać, że skorzystają wyłącznie użytkownicy karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Klienci zainteresowani promocją muszą wziąć pod uwagę prosty haczyk. Niestety są limity i każda osoba skorzysta z maksymalnie dwóch darmowych produktów tego typu – na jedną kartę Moja Biedronka. Z akcji wykluczono nowe artykuły przeznaczone do zabawy w wodzie, serię Gang Bystrzaków, Gang Swojaków i kilka innych, które można znaleźć na liście regulaminu sieci.

Czytaj też:

Lidl startuje z promocjami na Dzień Dziecka! Trzeba się spieszyć!Czytaj też:

PKP rozdaje darmowe bilety. Zdradzamy, jak je odebrać