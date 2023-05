Biedronka ma w kasach ukryty guzik. Mało kto o nim wie, a jest bardzo przydatny

Kasy samoobsługowe w Biedronce są popularne już od wielu lat. Masowo zaczęły pojawiać się w okresie pandemii, kiedy liczyło się ograniczenie kontaktu z personelem, a także rozrzedzenie kolejek spowodowanych limitami w sklepach. Teraz korzystamy z nich coraz chętniej, bowiem często są przepustką do sprawniejszego robienia zakupów. Czy wiecie, że te elektroniczne urządzenia mają ukrytą funkcję?

Ukryta funkcja w kasach Biedronki. Ułatwia życie

Kasy samoobsługowe Biedronki mają już po kilka lat. Okazuje się, że niedawno zostały unowocześnione o nową funkcję, o której mało kto słyszał. Mowa o ikonce z czerwonym znakiem „plus” i napisem „sprzedaż ilościowa”. Dzięki niej klienci nie muszą skanować każdorazowo tego samego produktu. Przykładowo jeśli mamy pięć takich samych jogurtów, wystarczy nabić cenę raz i wpisać liczbę pozostałych artykułów.

Dzięki nowej funkcji system sam może przeliczać dodane przez nas produkty. Wszystkie jednak muszą się wcześniej znaleźć w koszu po prawej stronie. Sprawa dotyczy zarówno artykułów spożywczych jak i przemysłowych. Zawsze należy jednak sprawdzić, czy cen rzeczywiście się zgadza i czy nasze produkty na pewno są identyczne.

Zakupy w Biedronce jeszcze szybsze

Nowa technologia ma jeszcze bardziej skrócić czas robienia zakupów. Kasy samoobsługowe same w sobie już znacznie zmniejszają kolejki. Teraz ma być jeszcze prościej. Zdjęciem nowej funkcji w kasach podzieliła się jedna z internautek na facebookowej grupie o nazwie Biedronkowe Cuda – na co dzień obserwuje ją ponad 600 tys. osób. Pod postem nie zabrakło komentarzy, a których wiele użytkowników daje do zrozumienia, że bardzo potrzebowało takiej funkcji.

To niejedyna ukryta funkcja. Tego nie wiecie o kasie Biedronki

Samoobsługowe kasy Biedronki mają jeszcze inne ciekawe zastosowanie. Chodzi o to, że pod ladą, gdzie skanujemy produkt w celu dokonania transakcji, znajduje się niewielki otwór. To miejsce przygotowane zostało specjalnie na paragon, który chcecie wyrzucić do kosza. Dla bezpieczeństwa lepiej umieścić go właśnie tam niż w zwykłym pojemniku.

Korzystając z kas samoobsługowych, możecie zwrócić też uwagę na pierwszy przycisk od lewej strony – ten z głośnikiem. Wciskając go, zwiększycie lub zmniejszycie głośność komend wydawanych przez kasę.

