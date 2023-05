Rząd wprowadzi bon turystyczny dla seniorów? „Pieniądze na wakacje marzeń”

W ostatnich latach bon turystyczny zdobył bardzo dużą popularność. Do tej pory skierowany był wyłącznie do rodzin z dziećmi, dzięki czemu osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogły korzystać z dofinansowania na wakacje. Teraz rząd coraz głośniej myśli o takich bonusach dla seniorów.

Bon turystyczny dla seniorów. Rząd chce nowych świadczeń

Niektóre grupy społeczne w naszym kraju mogą liczyć na szereg dofinansowań. Od lat popularne jest m.in. 500 plus oraz bon turystyczny dla dzieci. Teraz podobne świadczenie wakacyjne jak do tej pory ma dotyczyć również seniorów. Rząd ciągle myśli o wprowadzeniu go w życie, a coraz więcej osób pyta, czy będą dodatkowe pieniądze.

Całkiem niedawno wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że nie ma mowy o takich świadczeniach turystycznych, jak do tej pory, nie wyklucza jednak innego wsparcia związanego z branżą turystyczną.

Członkowie Rady Ministrów chcieliby wprowadzić bon turystyczny dla osób 60 +, jednak wciąż trwają obliczenia, które ostatecznie zweryfikują czy mowa tylko o spekulacjach i planach, czy projekcie, który realnie zostanie zrealizowany.

O planach już pod koniec lutego tego roku mówił w mediach minister Kamil Bortniczuk, zaznaczył wtedy, że trwają pracę nad wersją nowego bonu turystycznego, niezwiązanego bezpośrednio ze stymulacją turystki po pandemii i finansowaną z innych źródeł niż środki covidowe. Świadczenia miałby być dostępne dłużej.

Bon turystyczny taktyką przed wyborami?

Wiele osób zauważa, że wzmianki o bonie turystycznym dla seniorów, mogą być świetną formą przekonania do siebie większej grupy elektoratu. Osoby kuszone dodatkowymi pieniędzmi mają, bowiem nadzieję, że plan z prowadzeniem świadczeń wakacyjnych prędzej czy później wypali.

Niestety w sprawie nowych bonów nie padła jeszcze konkretna data, jednak istnieją szansę na to, że rząd zajmie się pracami już teraz, wtedy pieniądze na wakacje mogłyby być wypłacane jeszcze w czerwcu.

