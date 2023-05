Od jutra zmiany w 500 plus. Upewnij się, że złożyłeś wniosek

500 plus dla wielu rodzin jest bardzo dużym wsparciem budżetu domowego. Wspiera w utrzymywaniu dziecka. Dlatego też naturalne jest, że rodzice muszą dopełnić wszystkie formalności na czas. Należy jednak się spieszyć, gdyż termin upływa już 1 czerwca. Dowiedzmy się, co należy zrobić, aby nie stracić pieniędzy na swoje pociechy.

Wniosek po terminie. Kiedy otrzymamy świadczenie?

ZUS na swoim Twitterze przypomniał o nadchodzącym okresie świadczeń 500 plus. Nowy rok rozliczeniowy trwać będzie od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku. Rodzice, którzy złożyli wnioski w kwietniu, otrzymają świadczenie w czerwcu. Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosków w kwietniu, będą musiały poczekać na wypłacenie środków. Do kiedy?



Wniosek złożony do 30 kwietnia — wypłacenie środków od 1 do 30 czerwca;

Wniosek złożony do 31 maja — wypłacenie środków od 1 do 31 lipca (z wyrównaniem za czerwiec);

Wniosek złożony do 30 czerwca — wypłacenie środków od 1 do 31 sierpnia (z wyrównaniem za czerwiec);

Wniosek złożony do 31 lipca — wypłacenie środków od 1 do 30 września (z wyrównaniem od lipca);

Wniosek złożony do 31 sierpnia — wypłacenie środków od 1 do 31 października (z wyrównaniem od sierpnia).

Dzień wypłacania środków będzie taki sam, jak w przypadku poprzedniego roku świadczeniowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty o świadczenie 500 plus przyjmuje i rozpatruje ZUS. Złożyć je można wyłącznie drogą elektroniczną. Jedną z bardziej polecanych form jest aplikacja ZUS. Możemy również przekazać je przez:



portal PUE ZUS;

portal [email protected];

bankowość internetową;

mobilne punkty dostępne w ZUS, KRUS czy na poczcie. Tam w razie problemów z wypełnianiem wniosku, możemy liczyć na wsparcie pracowników.

Gdzie znajdziemy informację o przyznaniu wniosku?

Świadczenie 500 plus nie wymaga decyzji administracyjnej. Oznacza to, że nie otrzymamy uzasadnienia o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku. Informacja o przyznaniu pieniędzy zostanie przesłana na skrzynkę odbiorczą portalu PUE ZUS. Przekazane będą tam wszystkie decyzje. Dotyczy to również wniosków składanych przez portal [email protected] lub bankowość internetową.

