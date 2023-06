Niedziele handlowe. Sprawdź, które sklepy będą otwarte 4 czerwca

W 2023 roku niedziele handlowe rozłożone zostały pomiędzy pięć miesięcy. Pierwsza niedziela handlowa miała miejsce w styczniu, przed feriami zimowymi.

Dwie kolejne niedziele handlowe odbywały się w kwietniu. Pierwsza z nich nastąpiła tydzień przed Wielkanocą. Kolejna była szansą na zrobienie zakupów przed majówką. Sprawdźmy, czy 4 czerwca również będziemy mogli zrobić zakupy w większości sklepów.

Kiedy kolejne niedziele handlowe?

Do końca roku zaplanowane są jeszcze cztery niedziele handlowe. Jedna z nich zaplanowana została również na czerwiec. Jednak nie jest to nadchodząca niedziela. 4 czerwca większość sklepów i galerii handlowych pozostanie nieczynna. Najbliższa okazja do zakupów nadejdzie w ostatni weekend miesiąca – 25 czerwca. Następne niedziele handlowe zaplanowane są natomiast na:



27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

W przypadku niedzieli handlowej wypadającej w Wigilię należy pamiętać o skróconych godzinach działania sklepów. Tego dnia większość placówek czynna będzie wyłącznie do godziny 14:00.

Ustawa o zakazie handlu i wyjątki

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę i święta weszła w życie w 2018 roku. Ma ona na celu dać pracownikom dodatkowy czas na odpoczynek. Dzięki temu łatwiej będzie im pogodzić życie prywatne z zawodowym. Nie oznacza to jednak, że punkty handlowe są tego dnia nieczynne. W ustawie wymienione zostało kilka wyjątków. Wśród nich wymienić należy:



stacje benzynowe;

cukiernie i piekarnie;

kina;

restauracje i bary;

lodziarnie;

apteki;

placówki pocztowe;

sklepy na dworcach i lotniskach.

Zakaz handlu nie obowiązuje również właścicieli sklepów, którzy w niedzielę pracują na własny rachunek. Tyczy się to zarówno małych sklepów osiedlowych, jak i sklepów franczyzowych. Oznacza to, że w niedzielę zakupów dokonamy również w niektórych sklepach sieci Żabka czy Carrefour Express.

