Nowa akcja promocyjna w Lidlu. „Karuzela Okazji” startuje 1 czerwca

Lidl regularnie zaskakuje nas promocjami. Przykładowo z okazji Dnia Dziecka przecenił wszystkie zabawki aż o 50 proc. Od tego tygodnia sieć zaczyna promować również zdrową żywność wraz z rodziną Lewandowskich. To jednak nie wszystkie atrakcje. Od 1 czerwca do 10 lipca czekać będzie na nas „Karuzela Okazji”.

„Karuzela Okazji” w Lidlu. Oto na czym polega

Dyskont zachęca klientów do korzystania z aplikacji Lidl Plus, to właśnie tam czeka na nas tzw. karuzela okazji. Klienci mogą sięgać po specjalne zniżki każdego dnia, losując coś dla siebie. 1 czerwca oczom klientów ukazało się nowe kolorowe koło fortuny, można nim zakręcić po prawie każdych zakupach.

Warunki programu są następujące: robimy zakupy w Lidlu za dowolną kwotę, skanujemy aplikację Lidl Plus przy kasie, kręcimy kołem karuzeli i patrzymy, jaki kupon wylosowaliśmy. Skorzystamy z tej promocji, która zostanie dla nas wylosowana. Udostępniony kupon będzie można wykorzystać podczas kolejnej wizyty w sklepie.

Jaki kupony przygotował Lidl? Przy zakupach do 50 zł mamy czeka na nas croissant 27% masła, twaróg krążek półtłusty, Snack Day, chipsy papryka lub solone, czekolada z orzechami laskowymi, siekanymi, mleczna lub Kupon rabatowy Lidl Plus 5 zł przy zakupach za min. 50 zł. Gdy wydamy do 100 zł, mamy szansę na banany Premium luz, mleko świeże 3,2% lub 2%,szynkę konserwową wieprzową, serek homogenizowany o smaku waniliowym, 4-pack lub kupon rabatowy Lidl Plus 10 zł przy zakupach za min. 100 zł. Najlepsze czeka na tych, którzy zrobią zakupy za więcej niż 100 zł. Wtedy w gratisie otrzymamy masło Osełka 82% tł, papier toaletowy 3-warstw., 200 list, jaja z wolnego wybiegu Klasy A, wielkości M, L, XL, awokado Hass lub kupon rabatowy Lidl Plus 15 zł przy zakupach za min. 150 zł

Jest jeden haczyk. Pewne produkty Lidl wyklucza z promocji

Lidl zaznacza, że nie wszystkie produkty biorą udział w akcji. Nie będziemy mieli możliwości zakręcenia karuzelą jeśli kupimy wyłącznie napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służących do karmienia piersią, oraz karty prezentowe nabyte w sklepach stacjonarnych sieci Lidl w Polsce. Jeśli będą znajdowały się na paragonie wraz z innymi produktami objętymi akcją, nadal dostaniemy szansę, by zakręcić kołem.

