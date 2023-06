Myślisz, że wygrałeś bon na zakupy w Żabce? Skasuj ten sms

Jeśli dostaliście sms informujący o otrzymaniu bonu do Żabki – to prawdopodobnie padliście ofiara oszustów, . Którym zależy, aby jak najwięcej osób kliknęło w dołączony do smsa link. Przekierowuje na stronę przypominającą prawdziwą stronę sklepu, ale wpisanie danych umożliwiających (rzekomo) realizację kodu skutkować będzie przekazaniem danych oszustom.

Sieć nie prowadzi aktualnie promocji, w której rozdawałaby bony na zakupy.

Przed nowym oszustwem ostrzega zespół ds. cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego.

Co to jest phishing?

Phishing to wyłudzenie danych przez internet. Oszust używa podstępu, aby zdobyć poufne informacje dotyczące naszego konta bankowego, numeru karty kredytowej lub hasła dostępu do bankowości internetowej. Jak to wygląda? Przestępca tworzy kopię strony internetowej banku do złudzenia przypominającą oryginał. Następnie próbuje nakłonić użytkownika do wpisania danych osobowych: loginu, hasła, numeru PIN itd., które wykorzystuje potem, by uzyskać dostęp do naszego konta i przeprowadzić w naszym imieniu nielegalne transakcje.

Phishing Scams 3.0 – masowe oszustwa na PayPal, iCloud czy Google Docs

Specjaliści firmy Avanan ostrzegają przed nowymi sposobami internetowych oszustów, które zbiorczo nazywają Phishing Scams 3.0. To sposób pozwalający na proste, lecz całkiem skuteczne podszywanie się pod legalnie działające firmy, czyli tzw. ataki BEC.

Cyberprzestępcy mają udawać m.in. PayPal, Google Docs, Sharepoint, Fedex, Intuit, iCloud i inne popularne usługi. Co ciekawe, robią to bez wirusów czy naruszeń. Na czym polegają takie działania?

Oszuści zaczynają od założenia zwykłego konta w którejś z wymienionych usług. Następnie będąc w systemie dajmy na to PayPala odnajdują maile innych użytkowników i wysyłają do nich fałszywe faktury, wskazujące niewielką kwotę do uiszczenia. W treści wiadomości znajduje się jednak fałszywy link, który prowadzi do podrobionej strony firmowej. Więcej o tej metodzie piszemy w tekście wskazanym poniżej.

