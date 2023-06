Nowy stadion X-lecia w Warszawie? Warzywa i owoce kosztują tam połowę ceny

Niedzielny poranek na warszawskiej Woli. Na bazarze Olimpia, położonym tuż obok klubu piłkarskiego, tysiące osób. Kolejna rzeka konsumentów jest w drodze na zakupy. Gdy zmienia się sygnalizacja świetlna, błyskawicznie tworzy się długa grupa oczekujących osób. Wyglądają jak zorganizowana wycieczka turystyczna lub kibice udający się na stadion.

Tysiące osób na bazarze. Można tam zrobić najtańsze zakupy w stolicy

Na pobliskich ulicach tworzą się korki. Nie sposób znaleźć wolne miejsce parkingowe, by zostawić samochód. Wielu kierowców długo musi szukać choćby skrawka wolnej przestrzeni. Bazar niczym cenowy magnes przyciąga kolejnych klientów. Zdaniem wielu kupujących, to właśnie tu można zrobić najtańsze zakupy w Warszawie. Większość produktów spożywczych kosztuje jedną trzecią ceny, jakie oferują sprzedawcy na lokalnych bazarach czy w sklepach.

Inne można nabyć za połowę kwoty. Z tą tylko różnicą, że większość warzyw i owoców jest ułożona w skrzyniach ustawionych pospiesznie na rozkładanych stolikach lub stoiskach. To jednak w żaden sposób nie przeszkadza kupującym. Dla nich jedynym wyznacznikiem jest niska cena. Nikt nie stał z kartką, jakie zakupy należy zrobić, by nie przepłacić.

Ogórki można kupić za jedną trzecią ceny, pomidory za połowę

Ogórki długie można nabyć w cenie 2,99 zł/kg. W sobotę na lokalnych bazarkach czy osiedlowych ryneczkach kosztowały 8-9 zł/kg. Znacznie taniej można kupić inne produkty. Pomidory zwykłe kosztowały 3 zł/kg, malinowe były w cenie 4,99 – 5,99 zł/kg; zaś pomidory Cherry można było nabyć za 3 zł/opakowanie.

Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się truskawki i czereśnie. Najtańsze truskawki — odmiana Rumba — kosztowały od 6 do 8 zł/kg. To niemal połowa ceny ze stołecznych bazarków. Z kolei za truskawki Roxana trzeba było zapłacić 7 zł/kg. Nieco droższe były odmiany: Azja — do 9 zł/kg i Poziomkowa — do 10 zł/kg.

Czereśnie nie muszą być drogie. Klienci byli mile zaskoczeni niskimi cenami owoców

Ceny czereśni też zachęcały do zakupów tych owoców. Najtańsze produkty kosztowały 11,99 zł/kg. Za tę cenę można było nabyć hiszpańską odmianę Kordia. Za czereśnie Burlat kupujący płacili 18 zł/kg.

Tak kształtowały się ceny innych produktów spożywczych: polskie ziemniaki irga – 3,99 zł/kg; arbuz – 2,99 zł/kg; melon – 5 zł/szt.; avocado – 3 zł/szt.; jabłka 1-2 zł/kg; papryka – 9,9 zł/kg; jaja wiejskie — od 65 gr/szt.; jajka kategorii L – 0,85 gr/szt.; marchew młoda – 7,5 zł/kg; bakłażan – 3,99 zł/kg; borówka – 25 zł/kg.

