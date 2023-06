„Tydzień w Stylu Orientalnym”. Lidl sprzedaje kultowe przysmaki od 3,49 zł

Miłośnicy azjatyckiej kuchni będą zadowoleni. Podczas wizyty w Lidlu na półkach mogą dostrzec mnóstwo orientalnych produktów marki 1001 Delights. Wybór jest szalenie duży – wrażenie robią m.in. popularne Pide tureckie, czyli dania z ciasta pszennego z wytrawnymi dodatkami czy ciasto filo, z którego robi się baklave. Ceny przysmaków są bardzo przystępne.

„Tydzień w Stylu Orientalnym”. To sprzedaje Lidl

„Tydzień w Stylu Orientalnym” w Lidlu rozpoczął się 5 czerwca i potrwa aż do soboty lub wyczerpania zapasów. To nie pierwszy raz jak dyskont przygotowuje akcje tego typu, bowiem na swoim koncie ma już podobne związane z kuchnią amerykańską, francuską czy włoską. Tym razem oferta przypadnie do gustu miłośnikom tej azjatyckiej.

W aktualnej gazetce promocyjnej widzimy, że sieć promuje m.in. wspomniane już Pide czy ciasto filo. To jednak nie wszystko, na klientów czekają też liczne przyprawy orientalne, pizze, falafele czy lody o smaku migdałowo-figowym. Miłośnicy słodkości dostaną tam również nektar z granatu i mango, specjalną konfiturę, ser i kajmak w słoiku, płatki z róży w cukrze oraz baklavę.

Ceny produktów orientalnych zaczynają się od 3,49 zł

Podczas tygodnia orientalnego w Lidlu najmniej zapłacimy za chipsy z brązowego ryżu – kosztują 3,49 zł, niewiele więcej wydamy na przyprawy orientalne jak kurkuma, mielona kolendra, imbir, mieszanka do tazin czy Ras el Hanour – jedno opakowanie od 68 do 85 gramów kosztuje 3,99 zł.

Nie więcej niż 7 zł zapłacimy za Hummusy – do wyboru mamy te z zielonym lub czerwonym pesto oraz klasyczne, produkt Nostja ciasto filo, nektary owocowe, pastę paprykową Sunat czy soczewicę czerwoną.

Najdroższe jest opakowanie Baklavy – 250 g za 15,99 zł oraz kiełbasy suck za 13,99 zł. Nieco tańsze są gotowe dania Pide, pizze i wrapy durum – ceny kształtują się od 9,99 zł do 11,99 zł. Czy macie już swoich faworytów?

