Czy 11 czerwca wypada niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

1 marca 2018 roku weszła w życie ustawa o zakazie handlu w niedzielę. Z początku sklepy zamykały się w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W kolejnych latach zakaz ten zaczął obejmować coraz więcej tygodni. W 2023 roku z niedzieli handlowej skorzystać możemy już tylko siedem razy.

Czy sklepy będą otwarte 11 czerwca?

Pierwsza niedziela handlowa miała miejsce 29 stycznia. W lutym i marcu nie było takiej okazji. W zamian w kwietniu dostaliśmy je aż dwie. Poprzedzały one Wielkanoc oraz majówkę.

Kolejna taka okazja zaplanowana została już na czerwiec. Jednak nie będzie to 11 czerwca. Tego dnia większość sklepów i galerii pozostanie zamknięta. Nagłe zakupy jednak będziemy mogli zrobić w sklepach uwzględnionych w wyjątkach od ustawy.

Gdzie zrobimy zakupy 11 czerwca?

11 czerwca możemy udać się do sklepów osiedlowych. Warunkiem ich otwarcia jest to, żeby za ladą stał właściciel. Zasada ta dotyczy również sklepów franczyzowych — Żabki i Carrefour Express. Nie są to jednak jedyne punkty, które mogą działać w ostatni dzień tygodnia. Do wyjątków należą również:



apteki;

stacje benzynowe;

piekarnie i cukiernie;

kwiaciarnie;

kawiarnie i lodziarnie;

placówki pocztowe;

sklepy działające na dworcach, lotniskach i w portach morskich.

Odpowiedzialność karna

Łamanie zakazu handlu w niedzielę i święta może prowadzić do konsekwencji prawnych. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Przy ciągłym łamaniu prawa, przedsiębiorca może być ukarany nawet karą więzienia.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Za nami są już trzy niedziele handlowe. Oznacza to, że przed nami są jeszcze cztery okazje do zrobienia zakupów w niedzielę. Najbliższa będzie miała miejsce już 25 czerwca. Termin ten wynika z faktu, że jest to początek dłuższego wolnego — wakacji. Kolejne niedziele handlowe będą miały miejsce:



27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

W tych dniach będziemy mogli zrobić zakupy w takich sklepach jak Biedronka, Lidl czy Kaufland.

Czytaj też:

Kasy samoobsługowe zamieniają klientów w złodziei? Kolejna sieć z nich rezygnujeCzytaj też:

Auchan pozazdrościł Żabce. Francuski market chce wprowadzić autonomiczne sklepy