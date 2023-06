Wydłużone godziny otwarcia sklepów przed długim weekendem. Na taki krok zdecydowała się m.in. Biedronka

W czwartek, 8 czerwca obchodzimy Boże Ciało. Święto to jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia, tak samo, jak w niedzielę, większość sklepów pozostanie zamknięta. Dlatego też niektóre sieci zdecydowały się, aby dzień wcześniej wydłużyć godziny otwarcia swoich placówek. Sprawdźmy, gdzie będziemy mogli zrobić zakupy do późnych godzin wieczornych.

Boże Ciało i wydłużone godziny otwarcia sklepów

Polacy odliczają już do nadchodzącego długiego weekendu. W środę wielu z nich wyruszy do sklepów, by przygotować zapasy na nadchodzące kilka dni. Sieci są przygotowane na nagły napływ klientów. Z tego też powodu niektóre z nich zdecydowały się wydłużyć godziny pracy.

Biedronka

Od początku tygodnia sklepy sieci Biedronka działają w zmienionych godzinach. Ponad 2700 placówek czynnych jest do 23:30. Dodatkowo ponad 3000 punktów otwiera się już o godzinie 6:00. Sieć przewidziała również specjalne rabaty, które obowiązywać będą od 20:00 do zamknięcia. Promocją objęte zostały napoje alkoholowe, takie jak piwo Somersby, Żubr czy Lech premium.

POLOmarket

W środę wszystkie punkty sieci POLOmarket działać będą dłużej. Nie zamkną się one wcześniej niż przed godziną 22:00. Kilka z nich czynnych będzie nawet do 22:30 czy 23:00. Takie godziny obowiązywać będą również w piątek i w sobotę, lecz tylko w nadmorskich punktach. Reszta sklepów otwarta będzie zgodnie ze standardowymi godzinami.

Netto

Dłużej otwarte będą również sklepy sieci Netto. 7 czerwca placówki czynne będą aż do godziny 23:00. W inne dni funkcjonują one w swoich standardowych godzinach. Wyjątkiem jest czwartek, kiedy to Netto, jak i wszystkie inne duże punkty handlowe będą nieczynne.

Do której godziny zrobimy zakupy w długi weekend?

Reszta znanych sieci sklepów nie ogłosiła zmian w godzinach otwarcia swoich placówek.



Zakupy w Kauflandzie zrobimy od godziny 6:00 do 22:00;

Zakupy w Lidlu zrobimy od godziny 6:00 do 22:00;

Zakupy w Auchan zrobimy od 6:00 do 22:00;

Zakupy w Carrefour zrobimy od 6:00 do 22:00;

Zakupy w Aldi zrobimy od 6:00 do 22:00;

Zakupy w Żabce zrobimy od 6:00 do 23:00.

Należy mieć jednak na uwadze, że niektóre punkty domyślnie działają w innych godzinach. Dlatego też przed wyruszeniem na zakupy dobrze sprawdzić mapę danej sieci wraz z godzinami otwarcia konkretnych sklepów.

Gdzie zrobimy zakupu w Boże Ciało?

Boże Ciało to dzień ustawowo wolny od pracy. Większość sklepów i galerii handlowych będzie w tym czasie zamknięta. Istnieje jednak kilka wyjątków, które mogą tego dnia normalnie funkcjonować. Są to punkty, w których za ladą stać będzie właściciel. Dotyczy to sklepów osiedlowych oraz franczyzowych takich jak Żabka czy Carrefour Express.

Otwarte tego dnia mogą być również:



apteki;

muzea i kina;

restauracje i bary;

stacje benzynowe;

sklepy na dworcach i lotniskach;

placówki pocztowe;

lecznice dla zwierząt.

Należy jednak pamiętać, że w Boże Ciało godziny otwarcia mogą być inne niż w ciągu dnia roboczego.

