Bakterie w popularnym produkcie Biedronki. GIS wydał ostrzeżenie

– W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto wysoką liczbę bakterii Listeria monocytogenes we wskazanej poniżej partii produktu pn. Hamburger wieprzowo-drobiowy. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą — poinformował w komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

Biedronka wycofuje hamburgery. Szczegóły produktu

GIS podał też szczegóły dotyczące produktu, którego dotyczy ostrzeżenie:

Nazwa produktu: Hamburger wieprzowo-drobiowy, 250 g



Marka: Dania Express



Numer partii: 153/V



Termin przydatności do spożycia: 14/06/2023



Producent: Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz



Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.



GIS podkreśla w komunikacie, że Konspol Holding podjął pełną współpracę z organami Inspekcji Weterynaryjnej w celu zidentyfikowania źródła zagrożenia i wycofania wyrobu z rynku. Poinformował dystrybutora o stwierdzonej niezgodności wyrobu oraz o konieczności natychmiastowego jego wycofania.

Jeronimo Martins Polska, czyli właściciel Biedronki zdecydował o wycofaniu produktu ze sprzedaży w dniu 6 czerwca br. z centrów dystrybucyjnych i sklepów Biedronki, do których był dostarczony. – Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z zaangażowanymi podmiotami prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitorują proces wycofywania produktu – podkreśla GIS.

Apel do konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do konsumentów o to, by nie spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

