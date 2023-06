Niedziele handlowe 2023. Czy 18 czerwca zrobimy zakupy?

W 2023 wypada wyłącznie siedem niedziel handlowych, z czego trzy mamy już za sobą. Pierwsza odbyła się w styczniu, przed feriami zimowymi. Dwie kolejne miały miejsce w kwietniu — przed Wielkanocą oraz majówką. Kolejną taką okazję do zakupów w niedzielę dostaniemy już w czerwcu. Sprawdźmy, czy 18 czerwca wypada niedziela handlowa.

Czy 18 czerwca wypada niedziela handlowa?

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę i święta jasno określa terminy niedziel handlowych. Wszystkie zaplanowane zostały tuż przed świętami lub dłuższym wolnym. Dlatego też za nami są już niedziele poprzedzające ferie zimowe, Wielkanoc czy majówkę. Kolejna taka okazja będzie miała miejsce tuż przed wakacjami. Jednak niedziela handlowa nie będzie miała miejsca 18 czerwca. W tym dniu większość sklepów i galerii handlowych pozostanie zamknięta.

Kolejne niedziele handlowe

Kolejna niedziela handlowa odbędzie się już w kolejnym tygodniu, 25 czerwca. Do końca roku będziemy mogli skorzystać jeszcze z trzech takich okazji. Po czerwcu jednak musimy trochę poczekać na nadejście kolejnej niedzieli handlowej.

Sklepy ponownie otworzą się w niedzielę dwa miesiące później. 27 sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego większość punktów handlowych będzie otwarta. Następne niedziele handlowe odbędą się dopiero na koniec roku. Zaplanowane zostały na 17 oraz 24 grudnia – przed Bożym Narodzeniem. Należy jednak pamiętać, że w Wigilię większość sklepów działać będzie wyłącznie do godziny 14:00.

Co będzie otwarte 18 czerwca?

W ustawie wymienione zostały wyjątki, które mogą działać niezależnie od zakazu. Na liście znajdziemy:



kwiaciarnie;

apteki;

stacje benzynowe;

lokale gastronomiczne;

kioski;

cukiernie;

sklepy na dworcach i lotniskach;

punkty pocztowe.

Zakupy zrobimy również w małych sklepach osiedlowych. Mogą one działać pod warunkiem, że za ladą będzie stać właściciel. Taka sama zasada tyczy się sklepów franczyzowych. Oznacza to, że 18 czerwca możemy iść na zakupy do Żabki czy Carrefour Express.

