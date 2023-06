Aż 70 proc. taniej w Lidlu. Wielka promocja już w tym miesiącu

Lidl to znany dyskont spożywczo-przemysłowy, w którym klienci zaopatrują się w niezbędne produkty do życia. Sieć regularnie przygotowuje specjalnie akcje zniżkowe. Aktualnie możemy korzystać m.in. z karuzeli z rabatami dostępnej w aplikacji online. Hitem nadchodzącego tygodnia będą tania odzież i buty.

Lidl przecenia produkty nawet o 70 proc. Skorzysta głównie jedna grupa

Wielka obniżka artykułów przemysłowych wystartuje w Lidlu już 24 czerwca. Choć do rozpoczęcia akcji mamy jeszcze trochę czasu już teraz warto zaplanować zakupy i sprawdzić, co pojawi się w ofercie. Okazuje się, że na promocji zaoszczędzą najwięcej rodziny z dziećmi – ubrania i buty dziecięce będą objęte rabatami od 30 do 70 proc.

Promocja ważna będzie jednie w sklepach stacjonarnych, a ramach niej kupimy m.in. modne sandały dla dziewczyn i chłopców oraz letnie buty trekkingowe. Ponadto na miejscu zobaczymy przewiewne koszulki z krótkim rękawem, T-shirty oraz krótkie spodenki idealne na plaże. Jeśli jesteście na etapie kompletowania szafy z ubraniami wakacyjnymi, warto poczekać do przyszłego tygodnia.

Ubrania dla dzieci w Lidlu kosztują zwykle od 26 do 50 zł i często dostępne są w wielopakach. Jeśli załapiemy się na rabat w wysokości 70 proc., okaże się, że mnóstwo artykułów kupimy za mniej niż 10 zł. Warto pamiętać, że sieć proponuje zarówno odzież niemowlęcą jak i tę dla pociech w wieku od 2 do 12 lat oraz starszych.

To niejedyna promocja Lidla

Na najbliższy czas Lidl zaplanował jeszcze wiele innych atrakcji. Skorzystają również dorośli, bowiem od soboty 24 czerwca tańsze o 40 proc. będzie aż 20 artykułów przemysłowych idealnych dla domu. Zaoszczędzimy na zakupie sauny do twarzy, lusterka kosmetycznego, dozownika z czujnikiem ruchu, deski klozetowej, pojemnikach do przechowywania, odkurzaczu, patelniach czy zestawach noży kuchennych.

Hitem w ofercie ma być pościel z motywami Harry'ego Pottera oraz poduszki o wymiarach 70 na 80 cm. Zniżki wyniosą najczęściej około 43 proc., a ceny wielu wymienionych artykułów będą zaczynały się od 34 zł. W aktualnej gazetce zobaczymy też asortyment sportowy w tym maty fitness i akcesoria do ogrodu. Będzie to gratka dla wszystkich miłośników okazji.

