Płatne parkingi przy polskich plażach. Od 12 czerwca Polacy znowu płacą

Każdy, kto wyjeżdża na wakacje samochodem, wcześniej zastanawia się, co z parkowaniem pojazdu. Bywa, że można go gdzieś zostawić zupełnie bezpłatnie, jednak w popularnych i turystycznych miejscach zwykle musimy płacić. 12 czerwca wróciły opłaty za postój przy polskich plażach.

Płatne parkingi przy plażach. Turyści muszą o tym pamiętać

Odpoczynek na plaży zwykle nie kosztuje nic, jednak jeśli postanawiamy dotrzeć na nią samochodem, musimy uwzględnić opłaty za postój samochodu. Te najczęściej obowiązkowe są wyłącznie w sezonie letnim przy najpopularniejszych plażach nad morzem. Na płatne parkingi od 12 czerwca przygotowani muszą być m.in. turyści w Gdańsku – dotyczy miejsca przy molo w Brzeźnie, ulicach Kaplicznej oraz Błękitnej w Jelitkowie, oraz Zaspy przy ul. Czarny Dwór.

Osoby, które zamierzają odwiedzić Gdańsk, muszą pamiętać, że płatne są nie tylko parkingi przy plażach. Pd niedawna zapłacimy również w Gdańsku Oliwie przy ul. Cystersów – w bezpośrednim sąsiedztwie katedry oraz Parku Oliwskiego. Sprawa nie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnością posiadających identyfikator N+ oraz pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Warunki opłat parkingowych są jasne

Osoby, które planują zostawić samochód m.in. we wspomnianych miejscach, płacą tyle samo niezależnie od tego na jak długo pozostawiają pojazd. Zasady obowiązują w każdy dzień tygodnia od godziny 9 do 19, a cena wynosi 10 zł. Za wszystko odpowiada Fundacja Społecznie Bezpieczni, która dba o to, by zebrane środki trafiały na wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

Inny system opłat występuje wyjątkowo na gdańskim parkingu przy ul. Cystersów. Tam opłata wynosi 4 zł za godzinę postoju. Zaś parkowanie do 15 minut jest bezpłatne. Władze miasta zapewniają, że wszystkie strefy płatne wprowadzono zgodnie z prawem, a dzierżawy z prywatnymi firmami, które wcześniej działały na zasadach niezgodnych z procedurami administracyjnymi, zostały rozwiązane.

