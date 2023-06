Duża część konsumentów akceptuje podróbki. Wyniki badań są zaskakujące

Rynek przepełniony jest produktami najróżniejszej maści. W mediach społecznościowych codziennie promowane są luksusowe gadżety i ubrania, po które sięgają influencerzy. Wiele młodych ludzi szuka w nich inspiracji i chce naśladować drogi styl życia. Niestety wygórowane ceny nie pozwalają, by nastolatkowie mogli sobie pozwolić na Pradę, Gucci czy Diora. Z tego powodu myślą, jak obejść problem.

Duża tolerancja na kupowanie podróbek. Sięgają po nie młodzi ludzie

Skala zjawiska związanego z kupowaniem podróbek dotyczy całej Europy. Z raportu opublikowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że aż jeden na trzech obywateli naszego kontynentu uważa, że sięganie po nieoryginalne produkty nie jest czymś bardzo złym. Badanie oparto o analizę 25 824 ankietach przeprowadzonych online w państwach członkowskich Unii.

W badaniu uwzględniono młode osoby w wieku od 15 do 24 lat, co oznacza, że rośnie nowy typ konsumenta, który ponad uczciwość stawia własną wygodę i tzw. lans. Okazuje się, że część Europejczyków nie tylko przyzwała na zakup sfałszowanych produktów, ale również przyznawała się do ich nabywania. Niektórzy zdają sobie sprawy, że ich asortyment nie jest oryginalny i sięgają po niego celowo, inni nawet nie są świadomi, że za niską kwotę kupili oszukany przedmiot.

Rynek w zagrożeniu. Kupowanie podrobionych towarów ma konsekwencje

W badaniu EUIPO sprawdzono też, na jakim poziomie jest świadomość ryzyka wynikającego z procederu, jakim jest kupowanie podrobionych rzeczy. Okazało się, że ta w UE bardzo rośnie, bowiem aż 80 proc. respondentów zdaje sobie sprawę, że za całym procesem stoją organizacje przestępcze – działania ich doprowadzają do tego, że oryginalni projektanci notują straty finansowe.

Ponad 80 proc. badanych wie, że kupowanie podróbek jest nieetyczne i zagraża bezpieczeństwu oraz środowisku, niestety, choć tak dużej świadomości wiele osób i tak nie rezygnuje z nieodpowiednich działań. Sytuacja najgorzej wygląda w Bułgarii – z raportu wynika, że tam aż 24 proc. ankietowanych zadeklarowało celowy zakup podróbki.

