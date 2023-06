Wyspa na Karaibach na sprzedaż. W cenie widok na morze i plamy

Jeśli interesuje was rynek nieruchomości i myślicie o znalezieniu własnego miejsca do życia, ta wiadomość może was zaintrygować. Na sprzedaż wystawioną wyspę na Karaibach, która do kupienia jest w bardzo konkurencyjnej cenie. Każdy, kto planuje zakup domu w Stanach Zjednoczonych, przed podjęciem decyzji powinien zastanowić się dwa razy. Może się okazać, że sprzed nosa ucieknie mu o wiele lepsza inwestycja.

Wyspa na Karaibach wystawiona na sprzedaż. Może być tańsza od domu

W ręce wybranego szczęśliwca trafi położona na Morzu Karaibskim Iguana Island. Mowa o niewielkiej wyspie z domem, pomostem i palmami. Wszystko to znajdujące się około 20 km od portu Bluefields w Nikaragui Zainteresowani mogą nabyć teren za jedyne 467 tys. dolarów, czyli około 2 mln złotych. Okazuje się, że to mniej niż za przeciętny dom w USA. Na stronach internetowych widzimy, że wiele posiadłości w Stanach kosztuje 519 tys. dolarów lub więcej.

Wyspę o powierzchni ponad 2 hektary wystawiła na sprzedaż agencja Private Islands Inc. Dom dostępny na miejscu nie dość, że jest bardzo nowoczesny, to jeszcze posiada personel. W środku znajdziemy trzy sypialnie i dwie łazienki, a na zewnątrz można zobaczyć uroczą werandę. Okazuje się, że wszystko to zdobędziemy dzięki najzwyklejszej transakcji.

Życie na wyspie będzie pełne atrakcji. Oto co można tam robić

Choć wyspy często kojarzą się z pewnego rodzaju enklawą i odseparowaniem od reszty świata, to dla osób poszukujących spokoju mogą być prawdziwym rajem. Jeśli chodzi Iguana Island, nudzić nie powinni się tam miłośnicy pływania i rybołówstwa. Teren sprzyja m.in. wędkowaniu oraz fotografowaniu pięknych widoków i zachodów słońca.

Przedstawiciele agencji zaznaczają, że z domu dostępnego na wyspie prowadzi wiele ścieżek ułatwiających poruszanie się. Całość sprzyja spacerom i dobrze skomunikowana jest z innymi częściami okolic – okazuje się, że w 45 minut dolecimy do Bluefields w Nikaragui, a stamtąd można zabrać się na Iguana Island najzwyklejszą łodzią.

Klienci zachęcani są dużym dostępem do ryb m.in. lucjan, makrel, tuńczyków czy barakud oraz palmami kokosowymi i bananowcami. Oferta prezentowana jest jako idealna dla wszystkich poszukujących prywatności. Na ten moment wiadomo, że obecni wieloletni pracownicy Iguana Island – w tym kierownik i dozorcy – są gotowi pozostać z nowym właścicielami. Nie znaleziono jednak jeszcze kupca.

Czytaj też:

Miliarder kupił dwie wyspy. Ich poprzedni właściciel okrył się złą sławąCzytaj też:

Zamek w Szkocji na sprzedaż. Kosztuje znacznie mniej niż dom