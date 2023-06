Przez 10 lat skreślał te same liczby. Jego autorska metoda w końcu się opłaciła

Loterie pieniężne z kuponami to jedne z najbardziej popularnych gier losowych, w których można skreślać dowolne liczby z danej puli. Prawdopodobieństwo tego, że wybierzmy dokładnie te, które zostaną wylosowane w specjalnej kolekturze, jest bardzo małe, dlatego wygrywają tylko prawdziwi szczęśliwcy. Jeden z takich zagrał w hrabstwie Prince George’sr i dopiero co dowiedział się o zwycięstwie.

Gra na loterii może się opłacić. Mężczyzna wygrał dzięki autorskiej kombinacji

Wiele razy słyszało się o tym, że ktoś regularnie grał na loterii tymi samymi liczbami, niestety zwykle nawet to nie pomaga, by stać się milionerem dzięki kuponom. Mimo to czasem udaje się stworzyć kombinację, która jest skuteczna, taka wymyślił mężczyzna z Maryland, dzięki czemu zgarnął aż 50 tys. dolarów.

Z komunikatu prasowego Maryland Lottery wynikało, że mężczyzna jest emerytowanym operatorem prasy drukarskiej i chce pozostać anonimowy. Wiadomo jedynie, że zawsze wybierał grę Bonus Match i wygrał w loterii znajdującej się w hrabstwie Prince George’s. Wystarczyło wybierać liczby: 5, 6, 8, 23, 30. Nie wszystko jednak zależało od niego – każdy los zawierał sześć linii kombinacji, z czego cztery linie mężczyzna zakreślił samodzielnie, a dwie były wygenerowane losowo przez maszynę.

Grał tymi samymi liczbami przez 10 lat

Samo wymyślenie specjalnej kombinacji cyfr nie wystarczyło, by wygrać. Mężczyzna musiał grywać regularne przez 10 lat, by dopiero po takim czasie odebrać swoje wymarzone pieniądze. Nie miał pojęcia, kiedy jego liczby zostaną wylosowane, natomiast wierzył, że któregoś dnia na pewno padną, tak też się stało.

Mężczyzna miał swój rytuał. Za każdym razem odwiedzał sklep monopolowy w Temple Hills i kupował losy za 4 dolary, niczego nie zmieniając w swojej metodzie. Dziś dzięki wygranej wreszcie będzie mógł kupić rzeczy, na które wcześniej nie było go stać. Urzędnikom z siedziby Maryland Lottery zdradził, że opłaci zaległe rachunki i część odłoży na bezpieczną przyszłość.

Choć metoda z wybieraniem tych samych liczb przez lata wydaje się świetnym rozwiązaniem, to wcale nie zapewnia ona wygranej. Prawdopodobieństwo, że wypadną nasze cyfry, za każdym razem jest takie samo. Niektórzy pomimo wytrwałości podobnej do tej, którą wykazał się mężczyzna z Maryland, jeszcze nie doczekali się wymarzonych pieniędzy.

Choć według statystyk widać, że pewne cyfry są losowane częściej niż inne, to ich wylosowanie i tak zależy wyłącznie od prawdopodobieństwa. W wielu przypadkach w dojściu do zwycięstwa nie pomagają nawet najnowocześniejsze metody jak proszenie o pomoc sławnego bota chatGPT.

Czytaj też:

Wyniki Lotto z 19 czerwca. Te liczby padły m.in, w losowaniach Mini Lotto i Multi MultiCzytaj też:

Mamy nowych milionerów. Znamy wyniki Eurojackpot