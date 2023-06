Koszulki znanej projektantki w Lidlu to hit. Kosztują tylko 25 zł

Już 26 czerwca do Lidla trafi kolekcja nowych limitowanych koszulek od młodej polskiej projektantki i ilustratorki Eweliny Gąski. Artystka postawiła na kolorowy i nowoczesny design, który przypomina bardzo drogie modele dostępne w wielu małych autorskich sklepach. Na szczęście tym razem podobne artykuły otrzymamy dosłownie za grosze.

Ta kolekcja koszulek w Lidlu to hit. Cena zaskakuje

Wspomniana kolekcja T-shirtów przedstawia obrazki związane z polskimi miejscowościami wakacyjnymi. Jest inspirowana podróżami i turystką oraz wykorzystuje humorystyczne, barwne ilustracje. W Lidlu odnajdziemy co najmniej 6 różnych wzorów zarówno dla meżczyzn jak i kobiet. Za jedną sztukę zapłacimy wyłącznie 25 zł.

Zaletą modnych koszulek jest nie tylko ich barwny design, ale również sposób wykonania. Lidl podaje, że T-shirty wykonano w 100-procentach z bawełny, co oznacza, że są lekkie i przewiewne oraz powinny być wytrzymałe. Za ich produkcję odpowiada znana już wszystkim marka Esmara i Livergy. Na półkach znajdziemy rozmiary damskie od S do L oraz męskie od S do XL.

To niejedyny hit modowy w Lidlu

Z najnowszej gazetki Lidla wynika, że za kilka dni w ofercie pojawi się o wiele więcej hitów modowych. Dyskont zaoferuje m.in.modne szorty z wiskozy za 29 zł, długie zwiewne sukienki, słynne kolarki oraz casualową odzież męską. Za produkty nie zapłacimy więcej niż 59,90 zł.

Jak widać, dyskont specjalizuje się nie tylko w sprzedaży asortymentu spożywczego. Pomimo tego, że o promocjach na żywność zwykle jest najgłośniej, warto sprawdzać również akcje związane z produktami przemysłowymi. Współpraca z projektantką Karoliną Gąską jest przykładem tego, że sieć regularnie stara się zaskakiwać swoich klientów.

Wspomniana graficzna specjalizuje się na co dzień w dziedzinie ilustracji i identyfikacji wizualnej, a na swoim koncie ma liczne wygrane w konkursach graficznych. Jej znakiem rozpoznawalnym jest m.in. wyrazisty styl, mocne kolory i mnogość patternów. Co sądzicie o jej pomysłach?

