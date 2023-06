Zmiana nawyków emerytów, czy wymiana pokoleń? ZUS podał ciekawą statystykę

Ciekawe zmiany widać w danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o formę przyjmowania świadczeń przez polskich emerytów.

Emeryci nie chcą gotówki

Obrazki listonosza krążącego między domami i mieszkaniami z torbą wypchaną gotówką, to już przeszłość. Coraz więcej emerytów ma już bowiem konta bankowe i jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przyjmuje emerytury w formie przelewu.

Jeszcze w 2005 roku taką formę przekazania świadczenia wybierało 40 proc. uprawnionych, w 2008 roku już co drugi. W 2023 roku emeryturę przelewem przyjmuje już aż 80 proc. seniorów.

„Na koniec 2020 r. wskaźnik ubankowienia w obszarze emerytur wyniósł 76,9 proc., co oznacza, że ponad 6,2 mln emerytur wpływało na rachunki bankowe. Roku później wskaźnik ten wynosił 78,4 proc., a na koniec 2022 r. – 79,8 proc”. – czytamy w komunikacie ZUS.

– Według najnowszych danych na koniec kwietnia 2023 r. już 80,3 proc. świadczeń emerytalnych ZUS przekazywał na rachunki bankowe – powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Zmiana pokolenia

Prezes ZUS wskazała także na najbardziej prawdopodobny z powodów takiej zmiany. Chodzi o wymianę pokoleniową. Obecni emeryci, to osoby, które otrzymywały środki na konta bankowe jeszcze jako pracownicy. Doskonale radzą sobie z rozwiązaniami bezgotówkowymi.

– Dzisiejsi seniorzy to zupełnie inne osoby niż jeszcze 10-15 lat temu. Nie są narażeni tak bardzo jak jeszcze kilka lat temu na wykluczenie cyfrowe. Nie oznacza to jednak, że to zjawisko nie istnieje. Należy mu skutecznie przeciwdziałać i ZUS aktywnie działa na tym polu – powiedziała Gertruda Uścińska. Jednocześnie przyznała, że forma bezgotówkowego przekazywania emerytur jest promowana przez ZUS od lat i jest bardzo bezpieczna.

