Bezpieczny Kredyt 2 procent. To musisz wiedzieć

Program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” to program, który pozwolić ma na kupno nieruchomości osobom, które nigdy nie posiadały jeszcze własnego mieszkania, ani domu i które nie mogły sobie na to pozwolić przez wysokie koszty kredytu. Pomóc w tym ma kredyt o oprocentowaniu, który przez pierwsze 10 lat jego spłaty, dzięki państwowym dopłatom, wynosić będzie zaledwie 2 proc.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. – dla kogo jest skierowany?

Bezpieczny Kredyt 2 proc., a więc kredyt o ustalonym na bardzo niskim poziomie oprocentowaniu, skierowany jest do osób, które nie ukończyły 45 roku życia oraz nie mają jeszcze swojej własnej nieruchomości, ani spółdzielczego prawa do nieruchomości. Tego typu praw nie mogą również posiadać, w dniu udzielenia kredytu oraz w okresie pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby, z którymi kredytobiorca prowadzi takie gospodarstwo.

Od powyższego są jednak wyjątki!

W podpisanej już przez Prezydenta RP Ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zawarto wyjątki od powyższej reguły.

Pierwszy wyszczególniony w ustawie wyjątek, który pozwala na wzięcie kredytu na preferencyjnych warunkach, dotyczy sytuacji, w której osoba wnioskująca o taki kredyt (lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe), w drodze dziedziczenia lub darowizny, otrzymała prawo własności lub spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednej nieruchomości, którą przed ukończeniem 18 roku życia zdążyła zbyć.

Z dopłat skorzystać mogą także osoby, które mają prawo własności lub spółdzielcze prawo do maksymalnie jednej nieruchomości:

Która została nabyta w drodze dziedziczenia w udziale nie wyższym niż 50 proc. i w której osoby te nie zamieszkują od co najmniej 12 miesięcy; Wyłączonej z użytkowania i wydanej w związku z katastrofą budowlaną, skutkami działania żywiołów lub wydanej w ciągu co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie kredytu.

Kredyt i dla singli i dla małżeństw, ale nie dla bezdzietnych par

Kredyt z dopłatami wziąć mogą przy tym zarówno single, jak i małżeństwa, a także pary z dziećmi. W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2 proc. udzielanego wspólnie dwóm osobom prowadzącym jedno gospodarstwo domowe wystarczy, że warunek wieku spełni wyłącznie jedna z tych osób.

Kwota Bezpiecznego Kredytu 2 proc. i brak możliwości konsolidacji

Bezpieczny Kredyt 2 proc. można wziąć na maksymalną kwotę:

500 000 zł w przypadku singla 600 000 zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Ustawodawca zastrzegł przy tym, że maksymalna kwota wkładu własnego, jaki możemy wpłacić przy braniu Bezpiecznego Kredytu 2 proc. to 200 000 zł. Wkładem tym przy budowie domu będzie pusta działka, a przy dokończeniu budowy domu działka z rozpoczętą inwestycją.

Pomimo że projektowane rozwiązanie nie limituje ceny, za jaką w ramach tego programu kupimy 1 metr kwadratowy mieszkania lub domu, to nie ma tu możliwości połączenia kredytu na preferencyjnych warunkach, z innym kredytem, wziętym na zasadach rynkowych. Brak możliwości takiej konsolidacji oznacza znacznie mniejszą liczbę nieruchomości, których zakup można programem tym sfinansować.

Na co można przeznaczyć środki z Programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc”?

Wiedząc już, ile dokładnie gotówki można maksymalnie otrzymać z opisywanego programu, powiedzieć należy również, co dokładnie za środki te sfinansujemy. Za pieniądze z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. można więc:

Nabyć prawo własności mieszkania lub domu (zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego) oraz sfinansować wydatki związane z jego wykończeniem; Nabyć spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz pokryć koszty jego wykończenia; Nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu; Sfinansować wydatki związane z budową domu jednorodzinnego; Sfinansować wydatki związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej; Dokończyć budowę domu, który dotychczas był budowany za gotówkę (ale działka z rozpoczętą budową domu, stanowić będą elementy wkładu własnego, a co za tym idzie, nie mogą być warte więcej niż 200 000 zł).

Jak działają dopłaty i co po okresie 10 lat spłacania Bezpiecznego Kredytu 2 proc?

Dopłaty do zaciągniętego kredytu, które będą przysługiwały kredytobiorcy przez pierwsze 10 lat spłacania kredytu, będą miały różną wysokość. Ich wymiar będzie bowiem uzależniony od różnicy pomiędzy wskaźnikiem a ustaloną stawką wynoszącą 2 proc.

Po zakończeniu pierwszych 10 lat spłacania kredytu rozpocznie się okres, w którym kredytobiorca zostanie „sam” ze swoim kredytem, a więc w którym nie będą mu już przysługiwały dopłaty. Kredytobiorca będzie miał wtedy jednak możliwość wnioskowania o wydłużenie okresu spłaty kredytu o nie więcej niż 5 lat, jeżeli pierwsza nieobjęta dopłatą rata będzie wyższa od kwoty pomniejszonej o dopłatę pierwszej raty kredytu. Takie działanie pomoże kredytobiorcom w trudnej sytuacji i pozwoli im na zmniejszenie kolejnych, koniecznych do uiszczenia rat.

Sytuacje, w których można stracić dopłaty

Dopłaty są z pewnością tym, co skusi wiele osób do sięgnięcia po Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przewiduje przy tym jednak szereg sytuacji, które jeżeli zajdą w trakcie okresu przysługujących kredytobiorcy dopłat, prawo do tych dopłat przedwcześnie wyłączą.

Jakie to sytuacje?

Nierozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości, kupionej za środki z Bezpiecznego Kredytu 2 proc., w terminie 24 miesięcy od dnia jej nabycia (liczonego od dnia zgłoszenia zakończenia budowy i momentu nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości); Wynajem lub użyczenie kupionej nieruchomości, lub jej części; Zbycie kupionego domu lub mieszkania; Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości lub jej części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych; Nabycie innej nieruchomości (chyba że nabycie to odbyło się drogą dziedziczenia); Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego przez co najmniej 12 miesięcy w lokalu mieszkalnym lub domu, który został nabyty dzięki Bezpiecznemu Kredytowi 2 proc.; Udostępnienie, do zamieszkania lub wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego, kupionej nieruchomości osobie, która w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia kredytu prowadziła z tym kredytobiorcą już wspólnie gospodarstwo albo osobie, która jest drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy; Ogłoszenie upadłości kredytobiorcy; Zaprzestanie bycia stroną Bezpiecznego Kredytu 2 proc., przez osobę, która jako jedyna spełniała warunki jego udzielenia (wyjątkiem jest tu śmierć takiej osoby); Dokonanie przedterminowej spłaty części kredytu, która:

– nastąpiła przed upływem 3 lat od dnia jego udzielenia,

– nie dotyczyła części objętej gwarancją BGK,

– razem z wniesionym wkładem własnym przekroczyła kwotę 200 000 zł,

– razem z zapłaconą przez kredytobiorcę ratą przekroczyła w danym miesiącu kwotę pierwszej, pomniejszonej o dopłatę, raty kredytu; Zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.

Start programu już w najbliższe wakacje

Program „Bezpieczny Kredyt 2 proc”. startuje już 1 lipca, a w swojej ofercie posiadać go będą prawdopodobnie wszystkie największe polskie banki. Ogłosiły to już między innymi: Bank PKO BP, Pekao SA i Alior Bank.

