Zamrożenie cen energii. Mija czas na złożenie oświadczenia

W 2023 roku każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi formalnościami: zamrożenie stawek do progu zużycia 2 000 kWh energii następuje automatycznie.

Zamrożenie cen energii. Dla kogo wyższy próg?

Kilka kategorii odbiorców korzysta jednak z zamrożenia na wyższym poziomie. Aby dostawca prądu mógł zastosować dodatkowe zwolnienie, uprawniony musi złożyć oświadczenie potwierdzające prawo do zwiększonego limitu i przedłożyć dowód na to, że ma prawo do dodatkowej bonifikaty.

Wyższy próg dotyczy gospodarstw domowych, w których mieszka co najmniej jednak osoba niepełnosprawnością. Limit zużycia wynosi wówczas 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, limit ten to 3 000 kWh.

Z końcem czerwca minie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego prawo do zwiększonego limitu.

Konieczność złożenia oświadczeń dotyczy także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh. Zamrożone ceny do limitu zużycia 2000 kWh po złożeniu oświadczenia mają również ci, którzy budują jednorodzinny budynek mieszkalny.

Zamrożenie cen prądu. Trzeba złożyć oświadczenie

Na stronach dostawców prądu wyjaśniono, w jaki sposób złożyć oświadczenie. Nie trzeba w tym celu dzwonić na żadną infolinię ani udawać się do punktu obsługi klientów. Oświadczenia można złożyć poprzez stronę internetową sprzedawcy energii, platformę ePUAP, listownie, ale jeśli ktoś chce złożyć oświadczenie do rąk pracownika, może też udać się do punktu obsługi.

Oświadczeniu musi towarzyszyć dokument potwierdzający prawo do zniżki. W przypadku rolników będzie nim kopia decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r., a rodziny z co najmniej trojgiem dzieci załączą kopię Karty Dużej Rodziny.

Czytaj też:

Będzie obniżka zamrożonych cen energii? Jest odpowiedź resortuCzytaj też:

Tyle wydamy na mrożenie cen energii. Sasin wylicza