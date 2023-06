Hasbro wraca do produkcji popularnych trolli. Furby dostanie drugie życie

Prawdopodobnie każdy millenials pamięta je z czasów szkolnych. Włochate, kolorowe trolle z wielkimi oczami przewijały się niemal w każdej podstawówce w latach dziewięćdziesiątych. Okazuje się, że niebawem znów tam wrócą.

Hasbro wznawia produkcję Furby

Zabawkowy potentat, amerykański koncern Hasbro ogłosił właśnie, że odkupił licencję na bardzo popularną zabawkę. Furby ma po niemal 25 latach wrócić do produkcji. Mimo długiej przerwy nowe zabawki mają mocno nawiązywać do swoich starszych braci. Firma zaznacza jednak, że otworzą zupełnie nową przestrzeń do kreatywności.

Z tego, co wiadomo na obecną chwilę, trolle będą bardzo podobne z wyglądu do tych, które znamy. Będą kolorowe, włochate, a ich znakiem rozpoznawczym będą ogromne oczy. Nowe wersje będą miały także znany już, żółty dziób.

Poza tym, co już było, będą też nowości. Trolle będą mówić, a także reagować na przytulanie, głaskanie i łaskotanie. „Przez ostatnie lata zrobiliśmy wiele badań, aby dowiedzieć się, czego dzieci chciałyby zobaczyć w nowych Furby” – powiedziała, cytowana przez BBC, wiceprezes Hasbro Kristin McKay.

Legendarne trolle podbiły rynek

Pierwsze Furby zostały wyprodukowane w 1998 roku i szturmem przejęły świat zabawek. W ciągu zaledwie trzech lat produkcji, na rynek trafiło aż 40 milionów włochatych trolli. Już wtedy posiadały one szereg rewolucyjnych rozwiązań. Dzięki czujnikom podczerwieni, które zamontowano w ich oczach, gdy dwie tego typu zabawki były stawiane naprzeciw siebie, “reagowały” one na swoją obecność. Trolla można też było nauczyć kilku słów.

Przez lata zabawki ewoluowały, otrzymując oczy w postaci wyświetlaczy LCD, czy specjalną aplikację mobilną, która dawała im dodatkowe funkcjonalności. Produkcję wstrzymano jednak w 2016 roku.

