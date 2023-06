Orlen podsumował wakacyjną promocję. Skorzystało z niej 16 mln klientów

– Mam dla wszystkich wspaniałą i miłą wiadomość. Podobnie jak w ubiegłym roku ogłaszam obniżkę cen paliw — powiedział w piątek 23 czerwca Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Zaznaczył, że obniżka cen paliw będzie obowiązywała od 30 czerwca do 31 sierpnia. Paliwo będzie tańsze o 30 groszy na każdym litrze. Na tym jednak nie koniec wakacyjnych obniżek.

Dodatkowe upusty przewidziano dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dla nich obniżka wyniesie 40 groszy na litrze. Oferta będzie dotyczyła czterech tankowań miesięcznie do 50 litrów, co oznacza, że w ramach promocji można kupić łącznie do 400 litrów paliwa. Z promocyjnych cen paliwa będą mogli skorzystać wszyscy kierowcy, którzy posiadają aplikację lub plastikową kartę Vitay.

Ubiegłoroczna kampania była rekordowa. Polacy chętnie korzystali ze zniżek

– W ślad za naszą promocją ruszamy z kampanią. I jest to jedyna kampania, którą prowadzimy na rzecz naszych klientów — stwierdził szef Orlenu. – Chciałbym, żeby ten standard, który wdraża Orlen, był standardem realizowanym w kolejnych latach. Dla nas ważny jest klient, ważne jest pozyskiwanie klienta i ważne jest zadowolenie tego klienta — dodał.

W kampanii promującej wakacyjne upusty cenowe firma będzie współpracowała ze znanymi ambasadorami sportu. W telewizyjnych spotach reklamowym zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, Jana Bednarka, Piotra Zielińskiego oraz Roberta Lewandowskiego – reprezentantów Polski w piłce nożnej oraz Roberta Kubicę – kierowcę wyścigowego i rajdowego.

Prezes Obajtek podsumował przy okazji ubiegłoroczną kampanię, która jego zdaniem cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem klientów. Kierowcy pobrali i zrealizowali około 16 milionów kuponów rabatowych. – To była rekordowa ilość. Polacy chętnie z tego korzystali. W tym roku również mieliśmy bardzo dużo zapytań ze strony klientów o wakacyjne promocje — zaznaczył.

Orlen zachęca Polaków, by korzystali ze stacji tej marki za granicą

Szef multienergetycznego koncernu wspomniał, że Orlen bardzo mocno rozwija się w detalu. Jego zdaniem dziś w Polsce mamy jedne z najnowocześniejszych stacji w Europie. Mówił również o rebrandingu stacji paliw, jakie największa polska firma posiada za granicą m.in. w Niemczech, Czechach, na Litwie i na Węgrzech.

– Stajemy się coraz większą firmą o coraz większym znaczeniu. I my Polacy możemy być z tej firmy dumni. Wymieniam te wszystkie miejsca i kraje dlatego, że Polacy podróżują też po Europie. Chciałbym zachęcić Polaków, abyście korzystali państwo z naszej marki, która się cały czas rozwija — stwierdził. Obecnie Orlen posiada 3130 stacji, z czego ponad sześćset z nich znajduje się w Niemczech.

