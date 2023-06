Bankomat połknął twoją kartę? Wykorzystaj te wskazówki, a rozwiążesz problem

Nikt nie chciał, by doświadczyć sytuacji, w której bankomat wciągnie i nie odda karty płatniczej. Niestety nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy i kiedy tak się przydarzy, a może do niej dojść w najmniej spodziewanej chwili. Jeśli znajdziesz się w gronie osób, które miały takiego pecha, wykorzystaj kilka pomocnych wskazówek.

Zrób to, gdy bankomat nie chce oddać karty

Gdy nasza karta zostanie połknięta przez bankomat, na początku powinniśmy natychmiast zgłosić się do banku – można zrobić to zarówno osobiście jak i telefonicznie. Wtedy niestety przyjdzie nam zamówić nową plakietkę.

Po drugie szybko powinniśmy sprawdzić, czy z naszego konta nie zniknęły pieniądze, w takim przypadku również należy zgłosić stratę. Podstawowym błędem jest kontaktowanie się z operatorem lub właścicielem maszyny – on tutaj nic nie wskóra i najbezpieczniejsze jest załatwienie sprawy z właścicielem karty, czyli bankiem.

Warto też pamiętać, że nasz problem rozwiąże posiadanie przy sobie drugiej zapasowej karty np. do konta w innym banku. Na wszelki wypadek warto też zawsze mieć przy sobie minimum gotówki, która może się przydać w awaryjnych sytuacjach.

Lepiej zapobiegać niż rozwiązywać problem. Są na to sposoby

Choć w wielu przypadkach nie mamy wpływu na to, że bankomat postanowi nie oddać nam karty płatniczej, to są jednak sytuacje, w których możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo, że dojdzie do takiego incydentu. Mniejsze prawdopodobieństwo tego, że stracimy kartę, istnieje wtedy, gdy przed włożeniem jej do maszyny upewniamy się, że nie straciła ważności lub nie została wcześniej zgłoszona jako zgubiona, lub skradziona – to właśnie błąd w odczycie danych może spowodować, że bankomat odmówi posłuszeństwa. Drugą częstą pomyłką jest nieodebranie karty w ciągu wymaganych 30 sekund lub wpisywanie błędnego kodu pin.

Okazuje się, że by mieć mniej problemów wystarczy unikać wypłacania pieniędzy późnymi wieczorami i nie korzystać z maszyn w mało uczęszczanych lokalizacjach – jeśli mamy możliwość, lepiej dokonywać wypłać rano lub w ciągu dnia, bowiem wtedy mamy większe szanse na szybkie rozwiązanie problemu.

Należy pamiętać, że awarie bankomatów na całe szczęście nie zdarzają się zbyt często, dlaetgo jeśli przydarzy nam się taki incydent, na pewno nie powinniśmy się zrażać do wypłacania czy wpłacania pieniędzy. Jeśli nie chcecie korzystać z bankomatu, nadal można wypłacić gotówkę z konta. Warto pamiętać wtedy o usłudze cash-back, którą oferuje blisko 300 tys. placówek handlowych np. sklepy i supermarkety czy punkty pocztowe.

Czytaj też:

Prigożyn wywołał panikę w bankach. Kolejki przed bankomatamiCzytaj też:

Klienci skarżą się na banki. Dominuje jedna grupa