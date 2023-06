Rzecznik rządu zapytany o wakacje kredytowe. Decyzja jeszcze nie teraz

– Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję o tym, aby przedłużyć zerową stawkę podatku VAT na najważniejsze towary żywnościowe, spożywcze. Do tej pory ta obniżona stawka VAT do zera procent funkcjonowała, aby przynieść pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Zdecydowaliśmy się, po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku – powiedział Piotr Müller na konferencji prasowej w KPRM.

Dotychczasowe przedłużenie zerowej stawki upływa 30 czerwca, więc podjęcie decyzji o kolejnym przedłużeniu lub zaniechaniu go było konieczne. Przypomnijmy, że zerowa stawka na niektóre produkty żywnościowe (np. pieczywo i nabiał) obowiązuje od początku 2022 roku, a więc została wprowadzona jeszcze przed rozpoczęciem wojny.

Piotr Müller pytany o wakacje kredytowe

Müller został zapytany również o to, czy kredytobiorcy złotowi mogą liczyć na kolejną edycję wakacji kredytowych. – Takie decyzje mogą być podejmowane w czwartym kwartale, bo musimy wiedzieć, jakie będą stopy procentowe – powiedział rzecznik rządu.

Po rozstrzygnięciu TSUE w sprawie frankowiczów sprzed 2 tygodni część kredytobiorców czuje się pokrzywdzona, gdyż Trybunał uznał, że nie ma przeszkód, by na czas trwania procesu sąd zawieszał płatność rat. Procesy trwają po kilka lat i przez cały ten czas kredytobiorcy nie będą musieli spłacać zobowiązań. Zadłużeni w polskiej walucie muszą natomiast płacić wysokie raty, które są skutkiem serii podwyżek stóp procentowych z przełomu 2021 i 2022 roku.

Müller odniósł się do wspomnianego rozstrzygnięcia TSUE. Zauważył, że banki zawiązywały rezerwy na okoliczność niekorzystnego dla nich wyroku, więc nie uderzył on w stabilność systemu bankowego.

