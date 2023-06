Porównanie oferty kredytu z WIBOREM i WIRONEM. Co wypada lepiej?

Nieco ponad rok temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zastąpienie stawki WIBOR inną, która będzie korzystniejsza dla kredytobiorców. Z końcem 2022 roku ING Bank Śląski, jako pierwszy bank, zrezygnował z udzielania kredytów opartych na starej stawce, a kilka tygodni temu zapowiedział wprowadzenie kredytu opartego na stawce WIRON. Czy rzeczywiście będą stanowiły ulgę dla klientów?

WIBOR czy WIRON? Porównanie oferty ING Banku Śląskiego

Serwis Bankier.pl porównał ofertę „Wakacje na swoim”, której warunki ING opublikował w poniedziałek 26 czerwca, z wcześniejszym wariantem oferty kredytowej opartej jeszcze o WIBOR. Dostępne są dwa warianty oferty ze stawką WIRON.

W wariancie „łatwy start” oprocentowanie wynosi WIRON 1M plus 2,39 pkt. proc. marży, a prowizja za udzielenie kredytu to 0 proc.

W wariancie „lekka rata” oprocentowanie wynosi WIRON 1M plus 2,34 pkt. proc. marży, a prowizja za udzielenie kredytu to 1,5 proc.

Wedle danych GPW Benchmark wskaźnik WIRON 1M Stopa Składana na dzień 23 czerwca wynosił 5,93571 proc. Łączne oprocentowanie może wynosić odpowiednio 8,32571 oraz 8,27571 proc.

Z kolei obowiązująca do 25 czerwca oferta tego kredytu w wariancie „łatwy start” koszt to WIBOR 6M plus 1,64 pkt. proc. marży – a więc łącznie 8,59 proc. (WIBOR 6 M na dzień 23 czerwca wynosił 6,95 proc.). W wariancie „lekka rata” to WIBOR 6M plus 1,59 pkt. proc. marży – łącznie 8,54 proc.

Z tego porównania wynika, że wprawdzie WIRON jest rzeczywiście niższy niż WIBOR, niemniej łączny koszt kredytu dla klientów nie musi być niższy w takiej samej skali.

