Co jeśli bankomat wypłaci za mało pieniędzy? Nie trzeba od razu panikować

Zanim bankomat wypłaci nam oczekiwaną sumę pieniędzy, wcześniej musimy włożyć kartę do maszyny i zaznaczyć, jakiej kwoty oczekujemy. Może dojść do nietypowej sytuacji, że pomimo iż zaznaczymy przykładowe 1000 zł, to maszynka wyda nam np. 900 zł. Co wtedy? Po pierwsze warto przypomnieć, że zawsze powinniśmy przeliczyć gotówkę natychmiast po tym, gdy ją wyjmiemy, po drugie warto odbierać potwierdzenie wypłaty.

Bankomat wydał za mało pieniędzy? Oto co trzeba zrobić

Jeśli odkryjemy, że bankomat się pomylił, warto zastanowić się, czy nie doszło do błędu z naszej strony i czy na pewno wybraliśmy odpowiednią sumę, jeśli tak należy przejść do działania i nie ulegać nadmiernej panice. Wiadomo, że w ekstremalnej sytuacji, sprawa może być bardzo denerwująca – bywa, że się spieszymy, a konkretna kwota potrzebna jest nam na już. Niezależnie od przebiegu zdarzeń, ostatecznie zyskamy tylko wtedy, gdy zaczniemy postępować zgodnie z zasadami.

Jeśli bankomat, z którego korzystamy, znajduje się na terenie banku, należy natychmiast podejść do jednego z pracowników i zgłosić problem – taka osoba natychmiast powinna przeprowadzić nas przez cały proces naprawczy. W momencie, gdy korzystaliśmy z urządzenia usytuowanego w randomowej lokalizacji na mieście, sprawa może wydawać się bardziej skomplikowana.

W każdym przypadku koniecznie jest złożenie reklamacji w banku, bo te nie są zwolnione z odpowiedzialności za działanie bankomatu. W procesie wyjaśniającym często pomocne bywają nagraniami z kamer monitoringu, dlatego warto o nich pamiętać, gdyby ktoś zarzucił nam, że ukryliśmy brakujące banknoty. Reklamacje składa się osobiście, ale warto też zadzwonić na infolinię natychmiast po wystąpieniu incydentu i nie zwlekać zbyt długo. Bank zwykle ma określony czas na rozpatrzenie sprawy, niestety dopiero wtedy może oddać nam brakujące pieniądze.

Bankomat nie wypłacił pieniędzy, a te zniknęły z konta?

Podobną i równie irytującą sytuacją może być ta, gdy bankomat wcale nie wypłaci nam żądanych pieniędzy lub tylko ich część, a na naszym koncie będzie pojawiał się komunikat, że te zostały pobrane. Tak również może się zdarzyć. Jeśli konto zostało obciążone, pomimo że pieniędzy nie otrzymaliśmy, również konieczna jest reklamacja złożona do banku.

W takich sytuacjach banki informują, że pieniądze zostały zablokowane i powinny wrócić na konto do 7 dni. Tego typu problem może wynikać z chwilowej przerwy w łączach i niestety czasem się zdarza. Okazuje się, że Jeśli banknoty zostały w maszynie, operator cofa blokadę na karcie, a kwota „wraca” na rachunek. Jeśli banknoty nie są wydane, to wracają do kasety zrzutowej i podczas rozliczenia maszyny operator ma nadwyżkę, z której rozlicza reklamację klienta.

Warto pamiętać o zasadach, nawet gdy bankomat wyda za dużo pieniędzy

Okazuje się, że nie zawsze sytuacja musi być nieprzyjemna, bowiem może się zdarzyć, że bankomat wyda nam więcej pieniędzy, niż chcieliśmy. Wielu z nas może wtedy pomyśleć, że warto skorzystać ze szczęścia i przyjąć gotówkę. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta, a bank może się upomnieć o zwrot.

Każda wadliwa operacja jest odnotowywana przez instytucję. W systemie wyświetla się nasza karta, a dana firma może wysłać do nas pismo informujące o tym, że doszło do pomyłki. Oczywiście bank musi wcześniej udowodnić, że klient rzeczywiście otrzymał za dużo pieniędzy, jeśli tego nie zrobi, mamy szansę na wygraną – tu sięga się po nagrania oraz historię transakcji z konta i bankomatu. Byliście kiedyś w podobnej sytuacji? Jak rozwiązaliście problem?

