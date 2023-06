Kupisz te produkty, pomożesz psiakom. Trwa wyjątkowa akcja konsumencka

Dzień Psa obchodzimy 1 lipca. W związku z tym Mars Polska przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, rozpoczął program Pedigree Relief Fund. Cel akcji jest szczytny, bowiem pozwala konsumentom na aktywne zaangażowanie się w pomoc. Skorzystają opiekunowie zwierząt znajdujący się w potrzebie.

Bywa, że trudna sytuacja ekonomiczna popycha właścicieli psów do drastycznych decyzji – oddania przyjaciela do schroniska. Jest to oczywiści ostateczność, której można uniknąć. Na problemy zwraca uwagę m.in. Nelly Bieniek, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, która zdradziła: „W ostatnich miesiącach, ze względu na m.in. trudne inflacyjne czasy, obserwujemy niestety zmniejszoną liczbę adopcji zwierząt oraz zwiększona skalę oddawania czworonogów do schronisk. Nie brakuje też opiekunów, którzy otwarcie zwracają się do nas po wsparcie. Działania statutowe TOZ to nie tylko opieka nad bezdomnymi zwierzętami, ale także właśnie pomoc opiekunom zwierząt, którzy znaleźli się w potrzebie”.

Tak pomożesz psiakom. Wyjątkowa akcja konsumencka

Ogólnopolska akcja działa pod hasłem: „Kup Pedigree i wesprzyj psy i ich opiekunów w potrzebie” i obowiązuje we wszystkich sklepach na terenie kraju. Każdy, kto kupi choć jeden produkt, przyczyni się do napełnienia nawet 1 miliona misek kompletnym i zbilansowanym jedzeniem dla psów.

W programie biorą udział wszystkie artykuły marki Pedigree – zarówno karmy jak i przysmaki. Zaś sama akcja obowiązuje od 19 czerwca do 16 lipca 2023 roku. Zasada jest prosta – im więcej karmy zostanie kupione w tym czasie, tym więcej pełnoporcjowych posiłków zostanie przekazanych do rodzin w potrzebie.

Mowa o sprawdzonych produktach. Pamiętaj o akcji w czasie zakupów

Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie produktów Pedigree na rynek zaznaczają, że producent jedzenia dla czworonogów nie tylko dostarcza kompletny i zbilansowany pokarm dla milionów psów i kotów na świecie, ale także podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu tworzenie lepszego świata dla zwierząt, tak aby każde z nich było zdrowe i miało kochający dom.

Ekspertka ds. żywienia zwierząt w Mars Polska Małgorzata Głowacka podkreśla: „Z okazji Dnia Psa zachęcamy, aby wszyscy miłośnicy czworonogów włączyli się do Programu Pedigree Relief Fund i pomogli nam przekazać nawet 1 milion posiłków dla psów”. Robicie zakupy w popularnych marketach jak Biedronka, Lidl czy Carrefour? Zwróćcie uwagę, czy w waszym koszyku nie wystarczy miejsca na choć jeden dodatkowy produkt.

Czytaj też:

Polacy muszą pamiętać o podatku od kota. Za brak opłat grożą wysokie karyCzytaj też:

Biedronka i Lidl szaleją z promocjami. Te produkty rozdają za darmo